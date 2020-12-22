У Верховній Раді минув останній парламентський тиждень у 2020 році. І поки українці тримали схрещеними пальці в очікуванні прийняття важливих для країни рішень. Деякі народні обранці, у переважній більшості із монобільшості чекали на його завершення, як діти на останній дзвоник.

Чим же запам'ятався українцям тиждень, що минув – в новому випуску відеоблогу "Підгорає" на 24 каналі.

Цікаво Рада схвалила Держбюджет-2021: основні цифри

Тож що ми маємо у підсумку? Бюджет прийнятий, міністр освіти, будемо вважати призначений, закон про відновлення декларування та розблокування роботи НАЗК – проголосований.

Провали на останньому пленарному тижні

П'ятірку могли би отримати депутати, якби не виправлення у тексті контрольної роботи, бо:

освіта та медицина так і залишилися недофінансованими;

механізм призначення суддів КСУ не змінений;

проблема з ФОПами не розв'язана.

Польща, Німеччина та решта країн Європейського Союзу, зробили все для того, щоб отримати від наших соцпрацівників відповідь – так, ми їдемо до вас на заробітки.

"Звичайно є молоді спеціалісти, які мріють виїхати. Це їхня мрія, і може вона від коронавірусу і не залежить, вони так будують свою стратегію на життя і це відкритий світ, і відкрита конкуренція", – пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Але відкриту конкуренцію, завжди можна призупинити – втратою безвізу, закритими кордонами або новими обіцянками від держави, і слава Кабміну, таких є у нас.

"Було прийнято рішення створити додатковий спеціальний фонд, який буде наповнюватись тими ресурсами, які будуть з'являтися у державі… і він буде направлятись на 3 ключові питання – це боротьба з коронавірусом, це додаткові кошти для вакцинування населення, і додаткова фінансова підтримка наших медиків, зокрема лікарів, медсестер, всіх тих, хто сьогодні перебуває на лінії зіткнення", – сказав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Якщо вже згадали про лінію зіткнення (зробили це, попрошу зауважити, ви, а не я), то дозволю собі порівняльну таблицю двох фронтів – один той що проліг на сході України у 2014 році, інший коронавірусний, який застав нас зненацька у 2020 році.

Оборонний бюджет 2014 – 2015 років

І що ми бачимо?

До 2014 року, оборонний бюджет України не викликав ні у кого особливих запитань і стабільно підвищувався на плюс-мінус 30%.

Однак, вже у 2014 та 2015 роках, коли Росія нахабно вдерлась на наші території, бюджет на оборону збільшили майже вдвічі:

спочатку з 19 до майже 30 мільярдів;

а потім і до 56 мільярдів гривень.

Всі кошти, що залучалися на міжнародних аренах, також було вирішено направити туди на укріплення обороноздатності країни.

Так, це не були бюджети можливостей, але це були бюджети захисту та відвойовування власних кордонів. Чи крали там гроші? Певно, що крали, але саме у ці роки українська армія не лише наростила міць, а й посіла своє почесне місце серед кращих армій світу. Чим усі ми, українці – пишаємось. Бо доклали для цього максимум зусиль. Як на волонтерських засадах так і завдяки податку на армію.

Гроші на медицину у 2020 році

А тепер повернемося до нашого коронавірусного фронту і невідомого до 2020 року вірусу COVID-19. Кордон тут тримають, як можуть, медики інколи ціною власних життів, щосили намагаючись втримати пандемію у стінах лікарні і не дати їй розповсюдитись на всю країну. А у цей час, чиновники у провладних кабінетах, що вершать їх долю, навіть і не думають йти за аналогією 2014 року.

Сказали плюс 41% на медицину. Значить плюс 41% і ні копієчкою більше, бо нема. Якби було, то вони б звісно додали, а так вибачте – чим можемо, як то кажуть. І жодні докази Степанова, жодні вмовляння лікарів і їхні відеозвернення не схилили чашу терезів на сторону збільшення витрат на охорону здоров'я.

Тож вибачте нам, лікарі, бачить Степанов, ми як могли намагалися і зі свого боку натиснути на владу. Та здається порятунок медичної системи – знову у ваших втомлених руках.

А поки у індексі якості системи охорони здоров'я, який комплексно відображає, наскільки все погано або добре в країні з медициною, Україна продовжує перебувати на 78 місці. А значить і наступного 2021 року, найкраще у нас лікуватимуть – діарею! Бо на що виділили гроші, те й маємо.