Провал вакцинації в Україні: на міністра Степанова посипались всі звинувачення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов одним з перших зробив щеплення індійською вакциною AstraZeneca та закликав українців не боятися вакцинуватися проти коронавірусу. Однак у "Голосі" вважають, що він провалив кампанію з вакцинації.

Глава фракції Ярослав Железняк переконаний, очільника МОЗ потрібно відправити у відставку. Більше про це – читайте далі.

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Степанова звинуватили в провалі вакцинації проти COVID-19

Попри розгорнуту Міністерством охорони здоров'я піар-кампанію зі щепленням публічних осіб, черга до звичайних людей доходить дуже повільно.

Зараз використано дещо більше ніж 200 тисяч вакцин. Другу дозу отримали взагалі лише 2 на всю країну. І це крапля в морі, яка не зупинить хвилю інфікувань. Усі хвилі обурення та звинувачення сиплються на голову міністра Степанова

МЗС отримало лист від посольства Індії, у якому наголошується на неприпустимості дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається в Україну,

– заявив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

До кампанії дискредитації, про яку розповів голова профільного комітету, долучився і п'ятий президент Петро Порошенко. За що теж отримав порцію критики.

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Депутати неодноразово говорили про відставку Степанова

За всі провали очільнику МОЗ вже рік пропонують піти у відставку. Претензій до нього назбиралося чимало:

спершу – за колапс в медичній системі на початку коронакризи;

потім – за непродуманий і не надто дієвий карантин;

зараз – за провалену вакцинацію.

Народні депутати ще влітку 2020 року почали збирати підписи за відставку міністра. Дехто з членів фракції "Голос" переконаний, голосів за це вистачить.

"Ці фактори говорять, що людина не справляється зі своїми повноваженнями. Треба визнати помилку, проголосувати за відставку і призначити нову людину", – зазначив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За словами нардепки з "Голосу" Ольги Стефанишиною, розвинені країни вже починають запускати бізнеси та виходити з карантину. Натомість в Україні – найжорсткіші вимоги. "Міністр не здатний подолати COVID-19", – наголосила вона.

Звільняти Степанова найближчим часом не будуть, – Фесенко

Політолог Володимир Фесенко вважає, попри провали, нині Степанову відставка не загрожує. Адже його фігура все ще вигідна Банковій, бо очільник МОЗ, як губка, накопичує весь нагатив та відводить його від президента Зеленського.

Тому позбуватися токсичного міністра поки не будуть. Та й зайняти його місце охочих не багато.

Так, є серйозна проблема з вакцинацією, але вона пов'язана не тільки зі Степановим. Це діагноз для ситуації в системі охорони здоров'я. Вирішувати питання про відставку Степанова будуть не депутати чи прем'єр-міністр, а президент,

– зауважив Володимир Фесенко.

Коронавірус сплутав карти не лише Україні, а всьому світу. Але експерти підсумували, те, як Міністерство охорони здоров'я справляється з цим викликом є маркером професійності не лише окремого міністра, а влади загалом.