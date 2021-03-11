Кримінальне провадження щодо рівненської стоматологині скерували до суду
Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо стоматологині з Рівного. Жінку обвинувачують у побоях та завданні тілесних ушкоджень дітям.
Джерело:МВС України
Поліцейські за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури 10 березня скерували кримінальне провадження до суду.
Читайте також Стоматологиня, яка била дітей у Рівному, продовжує працювати: фотодокази
Справа щодо стоматологині – у суді
Дізнавачі Рівненського управління поліції закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо 29-річної лікарки, обвинуваченої у побоях, мордуванні й завданому умисному легкому тілесному ушкодженню малолітнім,
– йдеться у повідомленні.
У поліції наголосили, що ані фігурантка справи, ані її захисник впродовж досудового розслідування жодних показів не надавали.
Нагадаємо, раніше стало відомо, лікарка, яка била своїх маленьких клієнтів, не мала дозволу на практику за спеціальністю "дитяча стоматологія".
Скандал зі стоматологинею у Рівному: основне
- 9 лютого на 29-річну лікарку-стоматологиню Інну Кравчук з Рівного поскаржилися батьки 2 дітей. У них були синці та подряпини.
- У мережі оприлюднили відео, на яких помітно, як лікарка шарпає дівчинку та б'є об кушетку головою хлопчика. Попри відеозаписи, стоматологиня все заперечує.
- Батьки впізнали своїх дітей на відео, опісля до поліції надійшло ще 3 заяви.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу, а жінці повідомили про підозру. Згодом лікарці обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Поділитися новиною