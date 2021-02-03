Провадження щодо Байдена та Порошенка терміново закрили, – адвокати

Печерський суд 22 січня нібито відкрив кримінальні провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка та очільника США Джо Байдена. Однак справу буцімто одразу закрили.
Джерело: 24 канал
Печерський суд Києва хотів "відхреститися" від цієї ситуації. Про це на брифінгу заявили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.
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Це рішення було виконано в авральному порядку 22 січня. Тобто коли Байден вже почав виконувати обов'язки президента США. За нашими даними, ці провадження, нещодавно поспішно відкриті, вже закриті,
– сказав Новіков.
Він додав, що 1 лютого апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно підтвердила рішення щодо закриття провадження за заявою Деркача, яке розслідувало НАБУ.
"Коли суд розглядав скаргу Деркача на закриття провадження, тут прямо написано, що справа порожня, що жодних ознак кримінального правопорушення там нема. Але декілька місяців велося так зване розслідування, в результаті якого було прийнято єдино можливий варіант – закрити це кримінальне провадження", – додав Головань.