Печерський суд 22 січня нібито відкрив кримінальні провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка та очільника США Джо Байдена. Однак справу буцімто одразу закрили.

Джерело: 24 канал

Печерський суд Києва хотів "відхреститися" від цієї ситуації. Про це на брифінгу заявили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

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Що каже захист Порошенка

Це рішення було виконано в авральному порядку 22 січня. Тобто коли Байден вже почав виконувати обов'язки президента США. За нашими даними, ці провадження, нещодавно поспішно відкриті, вже закриті,

– сказав Новіков.

Він додав, що 1 лютого апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно підтвердила рішення щодо закриття провадження за заявою Деркача, яке розслідувало НАБУ.

"Коли суд розглядав скаргу Деркача на закриття провадження, тут прямо написано, що справа порожня, що жодних ознак кримінального правопорушення там нема. Але декілька місяців велося так зване розслідування, в результаті якого було прийнято єдино можливий варіант – закрити це кримінальне провадження", – додав Головань.

"Плівки" Деркача: головне

У травні 2020 року Андрій Деркач оприлюднив записи розмов, які нібито свідчать про вплив тоді ще ексвіцепрезидента США Байдена на Порошенка.

Деркач заявляв, що "плівки" йому надали журналісти-розслідувачі.

Записи буцімто стосується виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення генпрокурора Віктора Шокіна.

При ньому прокуратура розслідувала справу компанії Burisma, у якій працював син Байдена.

Адвокати Порошенка заявили, що Печерський суд відкрив у цій справі 2 кримінальні провадження. Натомість у суді запевняють, що не відкривали справи.