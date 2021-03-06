Проукраїнські настрої в Криму нікуди не поділися, – режисерка про спроби захистити півострів

Джерело:24 канал
Ще на початку окупації півострова Крим проукраїнські активісти організували низку мирних акцій. Тоді люди до останнього сподівались на допомогу Києва, але їхні настрої незмінні і досі.
Про це розповіла режисерка Галина Джикаєва – активна учасниця спротиву на півострові. За її словами, тоді були великі сподівання на мирне і справедливе закінчення відповідних подій, але цього не відбулось.
Важливо Крим повернемо, не виключено, що військовим шляхом, – режисерка Джикаєва
"Я хочу наголосити, що акції були мирними, а проукраїнські настрої в Криму нікуди не поділися – вони залишилися", – підкреслила Джикаєва.
І додала, що ті, хто були проросійськи налаштовані – їм нормально, у них немає розчарувань.
Вона наголосила, що як тільки до Криму зайшли російській військові, Джикаєва разом із землячками організувала рух "Жінки Криму – за мир". Загалом, тоді вони провели 4 мирні виступи.
Режисерка зазначила, що вже тоді розуміла – Київ навряд чи чимось зможе допомогти кримчанам.
"Люди, які не дуже розуміли, але дуже любили Україну і хотіли лишитись в її складі – до останнього вірили, плакали, молились. Вони сподівались, що Київ прийде і допоможе", – пригадала театральна режисерка Джикаєва.
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