Проукраїнські настрої в Криму нікуди не поділися, – режисерка про спроби захистити півострів

6 березня 2021 , 16:20
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Джерело:

24 канал

Ще на початку окупації півострова Крим проукраїнські активісти організували низку мирних акцій. Тоді люди до останнього сподівались на допомогу Києва, але їхні настрої незмінні і досі.

Про це розповіла режисерка Галина Джикаєва – активна учасниця спротиву на півострові. За її словами, тоді були великі сподівання на мирне і справедливе закінчення відповідних подій, але цього не відбулось.

Важливо Крим повернемо, не виключено, що військовим шляхом, – режисерка Джикаєва

"Я хочу наголосити, що акції були мирними, а проукраїнські настрої в Криму нікуди не поділися – вони залишилися", – підкреслила Джикаєва.

І додала, що ті, хто були проросійськи налаштовані – їм нормально, у них немає розчарувань.

Рух активістів в Криму

Вона наголосила, що як тільки до Криму зайшли російській військові, Джикаєва разом із землячками організувала рух "Жінки Криму – за мир". Загалом, тоді вони провели 4 мирні виступи.

Режисерка зазначила, що вже тоді розуміла – Київ навряд чи чимось зможе допомогти кримчанам.

"Люди, які не дуже розуміли, але дуже любили Україну і хотіли лишитись в її складі – до останнього вірили, плакали, молились. Вони сподівались, що Київ прийде і допоможе", – пригадала театральна режисерка Джикаєва.

До теми Очікували допомоги Києва: чи були шанси захистити Крим від окупації

Окупація Криму Росією: коротко

  • У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.
  • Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.
  • Держави Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.
  • Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.

Дивіться відео: Джикаєва про спроби повернути Крим