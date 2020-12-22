Новорічні іграшки уже майже 20 років роблять у невеликому містечку Теребовля на Тернопільщині. Починається все у склодувному цеху. Тамтешні майстри дозволили зазирнути за куліси створення дива.

Вони показали весь процес створення іграшок на ялинку. Детальніше – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво Новорічні прикраси 2021: трендові ідеї з фото

Видування іграшок

Багато працівників у цеху займаються виготовленням ялинкових прикрас вже понад 20 років. Вони діляться: спершу розжарене скло потрібно видути до потрібної форми всього за 3 секунди, бо плавиться вона при 1000 градусів. Її потрібно розплавити рівномірно, щоб видути або закинути в форму.



Скло видувають 3 секунди / Скриншот з відео

Після цього виріб закаляють

Далі іграшку занурюють в чан з теплою водою, струшують і срібло осідає на стінках скла. Все для того, що отримати дзеркальний ефект.

Пісня видування скляного виробу іде етап посріблення. Тобто в кульку вприскується розчин колоїдного срібла і каталізатора. Відбувається хімічна реакція під дією температури,

– пояснила менеджерка фабрики Анна Дзюбан.



Процес виготовлення ялинкових прикрас ​/ Скриншот з відео

Кульку занурюють у фарбу та створюють фон

Покриті зсередини сріблом кульки далі купають у спеціальній фарбі. Так створюється основний фон новорічної прикраси. Потім за пензель беруться художники.



Іграшки розфарбовують вручну ​/ Скриншот з відео

Фарбі потрібно висохнути

Щоб розфарбувати одну іграшку художниця має нанести від 5 до 20 кольорів. Нанісши один тон, майстриня відставляє прикрасу висихати. Далі все по колу. Фінішний акорд – присипка блискітками.



Ялинкові прикраси ручної роботи ​/ Скриншот з відео

Однак виготовлені тут вручну новорічні прикраси в Україні майже не зустрінеш. Замовляють обмаль, тому майже усі прикраси їдуть за кордон.

У цьому році експорт склав 85%. З яких 60% – це Польща, 20% – Білорусь і 5% – Італія. Решта – на внутрішній ринок. Вироби повністю ручної роботи. Ми від традиційного виробництва відмовлятися не збираємося,

– розповів директор фабрики Олександр Дзюбан.

На фабриці цього року розробили понад 130 видів оздоблення іграшки. Кажуть, запити європейців та американців різні, різняться і вподобання українців. Але тут мріють, щоб виготовлені вручну іграшки прикрашали не тільки закордонні помешкання, а й тішили на свята й українців.



Кінцевий результат ​/ Скриншот з відео