З вогню та повітря: дивовижний процес створення ялинкових іграшок показали на Тернопільщині
Новорічні іграшки уже майже 20 років роблять у невеликому містечку Теребовля на Тернопільщині. Починається все у склодувному цеху. Тамтешні майстри дозволили зазирнути за куліси створення дива.
Вони показали весь процес створення іграшок на ялинку. Детальніше – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.
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Видування іграшок
Багато працівників у цеху займаються виготовленням ялинкових прикрас вже понад 20 років. Вони діляться: спершу розжарене скло потрібно видути до потрібної форми всього за 3 секунди, бо плавиться вона при 1000 градусів. Її потрібно розплавити рівномірно, щоб видути або закинути в форму.
Скло видувають 3 секунди / Скриншот з відео
Після цього виріб закаляють
Далі іграшку занурюють в чан з теплою водою, струшують і срібло осідає на стінках скла. Все для того, що отримати дзеркальний ефект.
Пісня видування скляного виробу іде етап посріблення. Тобто в кульку вприскується розчин колоїдного срібла і каталізатора. Відбувається хімічна реакція під дією температури,
– пояснила менеджерка фабрики Анна Дзюбан.
Процес виготовлення ялинкових прикрас / Скриншот з відео
Кульку занурюють у фарбу та створюють фон
Покриті зсередини сріблом кульки далі купають у спеціальній фарбі. Так створюється основний фон новорічної прикраси. Потім за пензель беруться художники.
Іграшки розфарбовують вручну / Скриншот з відео
Фарбі потрібно висохнути
Щоб розфарбувати одну іграшку художниця має нанести від 5 до 20 кольорів. Нанісши один тон, майстриня відставляє прикрасу висихати. Далі все по колу. Фінішний акорд – присипка блискітками.
Ялинкові прикраси ручної роботи / Скриншот з відео
Однак виготовлені тут вручну новорічні прикраси в Україні майже не зустрінеш. Замовляють обмаль, тому майже усі прикраси їдуть за кордон.
У цьому році експорт склав 85%. З яких 60% – це Польща, 20% – Білорусь і 5% – Італія. Решта – на внутрішній ринок. Вироби повністю ручної роботи. Ми від традиційного виробництва відмовлятися не збираємося,
– розповів директор фабрики Олександр Дзюбан.
На фабриці цього року розробили понад 130 видів оздоблення іграшки. Кажуть, запити європейців та американців різні, різняться і вподобання українців. Але тут мріють, щоб виготовлені вручну іграшки прикрашали не тільки закордонні помешкання, а й тішили на свята й українців.
Кінцевий результат / Скриншот з відео
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