Більше живий, ніж мертвий, – Кулеба про мінський процес

Дмитро Кулеба вважає, що мінський процес переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі "більше живий, ніж мертвий". Міністр переконаний, що "Мінськ" ще не вичерпав свій потенціал.

Про це Кулеба заявив на пресконференції Міністерства закордонних справ, яка відбулася у Києві 16 лютого 2021 року.

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Що міністр думає про мінський процес перемовин

Міністр наголосив, що з формату потрібно" витиснути все можливе для врегулювання ситуації на Донбасі".

Мінський процес наразі більше живий, чим мертвий. Він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз потрібно працювати в межах мінського процесу та витискати з нього максимум для безпеки України,

– зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що мінські домовленості неможливо виконати, однак українська сторона продовжуватиме робити все для їхньої реалізації.