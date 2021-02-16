Більше живий, ніж мертвий, – Кулеба про мінський процес
Дмитро Кулеба вважає, що мінський процес переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі "більше живий, ніж мертвий". Міністр переконаний, що "Мінськ" ще не вичерпав свій потенціал.
Джерело:24 канал
Про це Кулеба заявив на пресконференції Міністерства закордонних справ, яка відбулася у Києві 16 лютого 2021 року.
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Що міністр думає про мінський процес перемовин
Міністр наголосив, що з формату потрібно" витиснути все можливе для врегулювання ситуації на Донбасі".
Мінський процес наразі більше живий, чим мертвий. Він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз потрібно працювати в межах мінського процесу та витискати з нього максимум для безпеки України,
– зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що мінські домовленості неможливо виконати, однак українська сторона продовжуватиме робити все для їхньої реалізації.
Що відомо про мінський формат переговорів?Наразі мирні перемовини України та Росії відбуваються у 2 форматах – мінському й нормандському. Перший є регулярним процесом і передбачає участь 2 сторін конфлікту за посередництва ОБСЄ. Однак за майже 7 років війни жоден з форматів не є дієвим через неготовність російської сторони до співпраці.
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