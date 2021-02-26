Протокол Маселку так і не вручили, – юрист "Центру протидії корупції"

Джерело:24 канал
Поліція 26 лютого увірвалась в офіс Фундації DEJURE, адже начебто хотіла поговорити з юристом Романом Маселком та вручити йому адміністративний протокол. Однак цього так і не зробили.
Про те, що вручення протоколу так і не відбулось, повідомив юрист "Центру протидії корупції" Вадим Валько. Він додав, що правоохоронці лише зачитали частину документів.
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Валько зауважив, що поліцейські навіть не повідомили Романа Маселка про його права, а просто почали зачитувати протокол – це грубе порушення процедури.
"На 6 сторінці зачитування протоколу, бубоніння щось собі під ніс, працівник поліції з 12 айфоном отримав дзвінок. Можливо, від вищого керівництва. Він сказав: "Єсть". Встав і просто вийшов на вулицю", – розповів юрист.
Працівники поліції просто пішли і сказали, що не готові брати участь в такому цирку. Можливо, вони пішли писати заяву на звільнення,
– додав він.
Правоохоронці не хотіли розповідати, у який спосіб дізнались місцеперебування Романа Маселка. "Під час неофіційних розмов вони казали, що нібито "пробили" щось – а це дії, не передбачені адміністративними процедурами", – зауважив юрист.
Водночас, коли офіційно їх запитували про те, у який спосіб дізнались місцеперебування адвоката – працівники поліції сказали, що це "оперативне везіння",
– наголосив Валько.
За його словами, правоохоронці чудово розуміли, що резонанс їхніх незаконних дій починає набирати обертів.
Валько повідомив також, що Маселко подаватиме відповідні запити і звернення щодо того, у який спосіб встановлювалось його місцеперебування.
Вадим Валько розповів про вручення адмінпротоколу Маселку: відео