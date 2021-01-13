Протитанкісти окремої мотопіхотної бригади тренувалися діяти під час ймовірного прориву танків та БМП ворога. Для цього особовий склад підняли по тривозі.

Відповідно до плану бойової підготовки підрозділу, такі заходи проводять щотижня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

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Як усе відбувалося

За даними Міноборони, особовий склад отримав бойовий наказ командира. Після цього протитанкісти вирушили у певний район та знищили "противника".

Під час перевірки протитанкісти довели, якщо буде необхідність – вони готові виконати своє завдання повною мірою,

– наголосили в пресслужбі.

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У Міноборони зазначили, що головною метою таких тренувань є підтримування на високому рівні знань, навичок та бойового духу особового складу.

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