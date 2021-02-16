Протидія фейкам в Україні: Євросоюз започаткує 2 нові проєкти

Європейський Союз у 2021 році має намір започаткувати 2 проєкти для протидії дезінформації в Україні. Водночас після цього там планують почати ще один проєкт для уникнення фейків на місцевому рівні.

Заступник голови представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло під час одного з онлайн-семінарів розповів, що ЄС підтримує Україну в боротьбі з поширенням неправдивої інформації. За його словами, це може бути згубним для будь-якого суспільства, оскільки дезінформацію можуть використовувати як форму впливу

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Дюфло зазначив, що ЄС буде підтримувати Україну в цьому питанні й надалі. Зокрема, мовиться про необхідність відповіді на кібератаки та підвищення рівня медіаграмотності громадян.

Заступник голови Представництва ЄС зауважив, що Євросоюз вже реалізовує в Україні проєкт, вартістю у 2 мільйони євро. Він спрямований на покращення протидії фейковій інформації.

Цього року ми матимемо 2 нові проєкти. В межах першого ми будемо вивчати імідж України в окремих країнах, а другого – досліджувати, як формуються погляди в районах на схід від контактної лінії,

– розповів Дюфло.

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