Напередодні президентських виборів у США команда Джозефа Байдена оголосила 3 пріоритети. МЗС України впевнені, що спільними зусиллями вони будуть реалізовані у рамках дотримананя стратегічних інтересів обох держав.

Насамперед мовиться про активні зусилля і залучення США до відновлення територіальної цілісності та недоторканності України. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

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Мовиться зокрема про залучення США у протидії агресії Росії, подальший санкційний тиск на російську адміністрацію з метою примушення Кремля дотримуватися Мінських домовленостей, зазначив Єнін. Він додав, що те ж саме стосується аспекту забезпечення енергетичної безпеки України

Ми надзвичайно вдячні США за активну протидію спробам реалізації геополітичного проєкту "Північний потік-2",

– сказав заступник міністра закордонних справ.

Крім того, у МЗС розраховують на більш активне залучення адміністрації США у процес підтримки ключових реформ в Україні, заявив Євгеній Єнін, мовиться про:

реформу у сфері забезпечення верховенства права;

судові реформи;

антикорупційні складові;

низку інших секторальних реформ.

Співпраця в оборонній сфері

Він додав, що Україні хотілося б продовження надання зразків новітнього озброєння для подальшого стримання російської агресії. "Водночас ми маємо надзвичайно амбітні плани у сфері активізації співробітництва у межах пріоритетних галузей", – заявив Євгеній Єнін. Він додав, що мовиться про:

співпрацю в оборонній сфері з укладанням відповідних двосторонніх угод;

активізацію взаємодії у сфері авіації;

розширення чи поновлення дії повною мірою аналізованої системи преференції у відношення до України;

низка інших питань двостороннього порядку денного.

Візит президентів

Євгеній Єнін повідомив, що наразі вживають активних зусиль для того, щоб президенти України та США провели телефонну розмову, а також опрацьовують модальності для організації їхньої зустрічі.

Заступник міністра закордонних справ додав, що поки невідомо, чи буде прийняте рішення про візит Джозефа Байдена до України, чи Володимир Зеленський відвідає з візитом США.

Зверніть увагу! У Вашингтоні 20 січня відбулась інавгурація 46-го президента США Джозефа Байдена. Переможець президентських виборів склав присягу та вступили на посади.