Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо заступника командувача Чорноморського флоту Росії. Його звинувачують у підбурюванні до державної зради українських бійців.

Деталі розпочатого провадження

За інформацією слідства, високопосадовець Збройних сил Росії в березні 2014 року схиляв українських військових до вчинення державної зради. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Заступник командувача Чорноморського флоту Росії робив це умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також задля зміни меж держави.

Тому прокурори розпочали кримінальне провадження щодо заступника командувача Чорноморського флоту Військово-морського флоту Збройних сил Росії,

– йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголошують, що високопосадовець погрожував застосуванням фізичного насильства та зброї. Він змушував декілька десятків бійців Збройних сил України перейти на сторону ворога в період збройного конфлікту.

Крім того, прокурори встановили додаткові факти вчинення злочинів високопосадовцями ЗС Росії. Вони призвели до окупації Криму та інших тяжких наслідків.

Довідка. Максимальна санкція за вчинення вказаного особливо тяжкого злочину проти національної безпеки України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.