Підбурював до держради: проти високопосадовця Збройних сил Росії почали провадження
Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо заступника командувача Чорноморського флоту Росії. Його звинувачують у підбурюванні до державної зради українських бійців.
Деталі розпочатого провадження
За інформацією слідства, високопосадовець Збройних сил Росії в березні 2014 року схиляв українських військових до вчинення державної зради. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Заступник командувача Чорноморського флоту Росії робив це умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також задля зміни меж держави.
Тому прокурори розпочали кримінальне провадження щодо заступника командувача Чорноморського флоту Військово-морського флоту Збройних сил Росії,
– йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора наголошують, що високопосадовець погрожував застосуванням фізичного насильства та зброї. Він змушував декілька десятків бійців Збройних сил України перейти на сторону ворога в період збройного конфлікту.
Крім того, прокурори встановили додаткові факти вчинення злочинів високопосадовцями ЗС Росії. Вони призвели до окупації Криму та інших тяжких наслідків.
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