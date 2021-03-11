Проти України застосовують батальйони інтернет-тролів та ботів, – Єрмак

В інформаційній війні проти України використовують значну кількість ботів, інтернет-тролів та фейків. Зокрема, це є одним з елементів гібридної війни.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна 30" розповів, що на сьогодні слово стало дуже потужною зброєю. За його словами, в умовах інформаційної війни ворог запускає "фейкомети" та пропагандистські "снаряди".

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Єрмак зазначив, що під час інформаційної війни щодо України застосовують батальйони тролів та створюють значну кількість фейків. Голова ОПУ також заявив, що це є одним з головних проявів гібридної війни проти української держави.

Слово сьогодні стає дуже потужною зброєю, яка вражає не тіло, а мозок і серце людей,

– наголосив Єрмак.

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