Проти України застосовують батальйони інтернет-тролів та ботів, – Єрмак
В інформаційній війні проти України використовують значну кількість ботів, інтернет-тролів та фейків. Зокрема, це є одним з елементів гібридної війни.
Джерело:24 канал
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна 30" розповів, що на сьогодні слово стало дуже потужною зброєю. За його словами, в умовах інформаційної війни ворог запускає "фейкомети" та пропагандистські "снаряди".
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Єрмак зазначив, що під час інформаційної війни щодо України застосовують батальйони тролів та створюють значну кількість фейків. Голова ОПУ також заявив, що це є одним з головних проявів гібридної війни проти української держави.
Слово сьогодні стає дуже потужною зброєю, яка вражає не тіло, а мозок і серце людей,
– наголосив Єрмак.
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