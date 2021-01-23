Господарський суд Одеської області відкрив провадження проти судновласника танкеру Delfi, що затонув біля Одеси. Воно стосується визнання права власності на танкер.

Позов подали у Кабінеті міністрів. Про це повідомляє пресслужба суду.

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За що відповідатиме власник

У позові мовиться, що компанія Mister Drake PC, яка є власником судна, не змогла самостійно вчасно підняти та забрати з акваторії морського порту затонулий танкер. Такою була вимога капітана Одеського морського порту.

Підготовче засідання суду запланували на 3 лютого 2021 року.

Довідка. За законом прибрати затонуле судно мав його власник. Однак до кінця липня 2020 року зробити це він так і не зміг. Не допоміг і візит на місце президента Володимира Зеленського. Врешті, з 11 серпня добровільно операцією зайнялась компанія "Краншип".

Головне про операцію з підняття Delfi: