Проти судновласника затонулого Delfi відкрили провадження: відповідатиме перед судом
Господарський суд Одеської області відкрив провадження проти судновласника танкеру Delfi, що затонув біля Одеси. Воно стосується визнання права власності на танкер.
Позов подали у Кабінеті міністрів. Про це повідомляє пресслужба суду.
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За що відповідатиме власник
У позові мовиться, що компанія Mister Drake PC, яка є власником судна, не змогла самостійно вчасно підняти та забрати з акваторії морського порту затонулий танкер. Такою була вимога капітана Одеського морського порту.
Підготовче засідання суду запланували на 3 лютого 2021 року.
Головне про операцію з підняття Delfi:
- Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси у листопаді 2019 року.
- Внаслідок затоплення, з судна стався витік нафтопродуктів. Згодом він продовжувався кілька разів.
- Власник танкера мав прибрати його до квітня 2020 року, але не зробив цього. Згодом терміни підняття судна кілька разів продовжували.
- 7 вересня Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про повну готовність до завершальної операції з підняттям танкера Delfi.
- Delfi 10 вересня таки відбуксували з одеського пляжу "Дельфін" до порту Чорноморська.
- Забрати Delfi з одеського пляжу "Дельфін" коштувало 14 мільйонів гривень. Ця сума у 30 разів перевищує суму збитків від забруднення моря нафтопродуктами.
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