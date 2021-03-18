Проти Рабіновича відкрили кримінальну справу через карту без Криму

Проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича відкрили кримінальну справу. Зокрема це стосується карти без Криму, яка ділить українців.

На зображенні маніпулятивно вкотре поставили мовне питання. Про це повідомила народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська, яка і подала відповідне звернення щодо Рабіновича.

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Кримінальна справа проти Рабіновича

За її словами, жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат не може ставити під сумнів територіальну цілісність України.

Пам'ятаєте, як він виклав мапу України без Криму, та ще й з позначками "лднр"? Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання, улюблену тему для "ОПЗЖ",

– написала Бобровська.

Вона порадила проросійському політику не заграватись в сепаратизм, якщо він не хоче знову опинитись у в'язниці.

"Пильнуватиму за цією справою і надіюсь, суд та правоохоронні органи візьмуть за приклад роботу Ради нацбезпеки і оборони щодо знахабнілої 5-ї колони", – додала нардепка.



Проти Рабіновича відкрили кримінальну справу / Фото з фейсбуку Бобровської

Про яку карту мовиться

Депутат проросійської партії 1 березня опублікував скандальний допис у фейсбуці. В ньому була прикріплена карта, відповідно до якої мешканці Півдня та Сходу України начебто розмовляють лише російською мовою.

Публікація обурила українців ще й тому, що на мапі немає Криму, який окупувала Росія. Водночас позначені абревіатури так званих "ЛНР" і "ДНР".

У Службі безпеки України повідомили, що вивчають допис Рабіновича.