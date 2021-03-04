Проти перейменування проспекту Жукова у Харкові подали позов

У Харкові представники обласної організації ВО "Свобода" вирішили оскаржити у суді перейменування міського проспекту Григоренка на проспект Жукова. Варто зауважити, що вони роблять це вже втретє.

Позов до Харківського окружного адміністративного суду подали 3 березня 2021 року. Зокрема, члени "Свободи" вважають, що представники міської ради вкотре порушили закон про декомунізацію.

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За словами юриста "Свободи" Андрія Коломійцева, наявність імені Жукова в топоніміці Харкова є незаконною. Як він зазначив, представники організації вже кілька разів вигравали суд щодо цього питання, тому вони й цього разу впевнені у перемозі.

Наявність імені Жукова в топоніміці Харкова є протизаконною, а з етичної точки зору — це зухвала образа пам'яті мільйонів українців, закатованих кривавим окупаційним комуністичним режимом,

– заявив Коломійцев.

Георгій Жуков – радянський полководець . За даними експертів, він не цінував життя своїх солдатів. Український громадський діяч та дисидент Левко Лук'яненко називав Жукова одним зі стовпів сталінського терору.

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