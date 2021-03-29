Проти нардепа Палиці відкрили справу щодо відмивання грошей, – ЦПК

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепа Ігоря Палиці, який очолює партію "За майбутнє". Справа стосується відмивання незаконно отриманих доходів.

Провадження відкили за заявою "Центру протидії корупції." Про це стало відомо із офіційного запиту, яким ДБР просить організацію надати інформацію про ймовірний злочин Палиці.

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У ЦПК пояснили, що раніше звернулися до Офісу генпрокурора із заявою про ймовірне вчинення злочину Палицею щодо відмивання доходів.

Про що мовиться у цій заяві

Вона стосується ймовірного відмивання Палицею незаконно отриманих доходів.

Там також є дані, які свідчать, що політик був і залишається відданим партнером Коломойського.

А крім цього – що Палиця використовує в інтересах олігарха свої повноваження нардепа.

Палиця не декларує своє майно та сам визнав, що умисно переоформив право власності на колишню дружину, з якою підтримує тісні зв'язки, та сина,

– підкреслили на сайті ЦПК.

Там також зауважили, що рідні політика володіють численними дороговартісними активами та мають ділові зв'язки з Коломойським та Боголюбовим – партнерами Палиці.

У заяві звернули увагу й на те, що операції з купівлі-продажу за участі Палиці мають ознаки відмивання грошей, а рівні задекларованих витрат та доходів відрізняються.

Офіс генпрокурора відкрив відповідну кримінальну справу ще у січні, проте інформацію про це оприлюднили лише зараз. Провадження веде ДБР.

Розслідування ЦПК про Палицю

Про ймовірне відмивання грошей лідером "За майбутнє" розповіли у розслідуванні #ЗробимоЇхВізиРазом. У ЦПК підкреслили, що у 2016 році Палиця отримав дохід у 35 мільйонів гривень.

Відповідну інформацію політик вказав у своїй декларації. Згодом він пояснив, що мовиться про гроші, виручені внаслідок продажу свого майна кіпрській компанії АМЕРСФУТ.

У декларації за 2016 рік Палиця вказав про володіння одним майном – нежилим приміщенням у Києві на 267,8 квадратів. Воно обійшлося нардепу у 3,4 мільйона гривень.

У ЦПК підкреслили, це свідчить про те, що Палиця купив приміщення задоларів за квадрат, а продавав вже поВраховуючи інфляцію, дохід сягнув 250%.

Цікавим є і той факт, що у компанії АМЕРСФУТ не було достатньо грошей, аби придбати майно у Палиці, а про фактичне нерухоме майно у столиці не писали у звітності.

Ця ж компанія, за інформацією розслідувачів, засвітилася в операціях із зятем Боголюбова. Той, нагадаємо, був бенефіціаром "Приватбанку" та бізнес- партнером Коломойського, як і Палиця.