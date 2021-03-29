Проти нардепа Палиці відкрили справу щодо відмивання грошей, – ЦПК
Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепа Ігоря Палиці, який очолює партію "За майбутнє". Справа стосується відмивання незаконно отриманих доходів.
Джерело:ЦПК
Провадження відкили за заявою "Центру протидії корупції." Про це стало відомо із офіційного запиту, яким ДБР просить організацію надати інформацію про ймовірний злочин Палиці.
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У ЦПК пояснили, що раніше звернулися до Офісу генпрокурора із заявою про ймовірне вчинення злочину Палицею щодо відмивання доходів.
Про що мовиться у цій заяві
- Вона стосується ймовірного відмивання Палицею незаконно отриманих доходів.
- Там також є дані, які свідчать, що політик був і залишається відданим партнером Коломойського.
- А крім цього – що Палиця використовує в інтересах олігарха свої повноваження нардепа.
Палиця не декларує своє майно та сам визнав, що умисно переоформив право власності на колишню дружину, з якою підтримує тісні зв'язки, та сина,
– підкреслили на сайті ЦПК.
Там також зауважили, що рідні політика володіють численними дороговартісними активами та мають ділові зв'язки з Коломойським та Боголюбовим – партнерами Палиці.
У заяві звернули увагу й на те, що операції з купівлі-продажу за участі Палиці мають ознаки відмивання грошей, а рівні задекларованих витрат та доходів відрізняються.
Розслідування ЦПК про Палицю
Про ймовірне відмивання грошей лідером "За майбутнє" розповіли у розслідуванні #ЗробимоЇхВізиРазом. У ЦПК підкреслили, що у 2016 році Палиця отримав дохід у 35 мільйонів гривень.
Відповідну інформацію політик вказав у своїй декларації. Згодом він пояснив, що мовиться про гроші, виручені внаслідок продажу свого майна кіпрській компанії АМЕРСФУТ.
У декларації за 2016 рік Палиця вказав про володіння одним майном – нежилим приміщенням у Києві на 267,8 квадратів. Воно обійшлося нардепу у 3,4 мільйона гривень.
Цікавим є і той факт, що у компанії АМЕРСФУТ не було достатньо грошей, аби придбати майно у Палиці, а про фактичне нерухоме майно у столиці не писали у звітності.
Ця ж компанія, за інформацією розслідувачів, засвітилася в операціях із зятем Боголюбова. Той, нагадаємо, був бенефіціаром "Приватбанку" та бізнес- партнером Коломойського, як і Палиця.
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