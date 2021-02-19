Проти Марченко та Медведчука застосують санкції, – РНБО

Проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко застосують санкції. Вони наберуть чинності тоді, коли указ підпише президент Володимир Зеленський.

Президент має підписати указ сьогодні, 19 лютого. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО.

Що відомо про санкції

Загалом санкції застосують проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви. Також санкції застосують до компаній, що обслуговують ці літаки.

Санкції вводиться на все майно, яке є в підпорядкуванні у Медведчука,

– наголосив Данілов.

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