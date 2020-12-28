Проти Микитася висунули нову підозру, не пов'язану з корупцією, – Бутусов
Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Національна поліція висунула підозру проти скандального забудовника Максима Микитася. Його звинувачують у скоєнні кримінального злочину, не пов'язаного з корупцією.
За даними "Цензор.НЕТ", нову підозру проти Микитася Нацполіція висунула 28 грудня. Про це головний редактор видання Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Журналіст зауважив, що це відбулося одразу після того, як Микитась подав клопотання генеральній прокурорці щодо повернення його справи з СБУ до НАБУ. У цій справі також фігурує і заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.
Наразі Микитась перебуває під охороною НАБУ оскільки погодився співпрацювати зі слідством.
Сподіваюсь, це поспішне рішення Нацполіції не призведе до зіткнень, і поліція не посміє затримувати підозрюваного в одному з найгучніших корупційних скандалів, який перебуває під охороною, згідно з законним рішенням,
– зазначив Бутусов.
За його словами, такий збіг не може не викликати версії щодо спроби тиснути на свідка у справі, яка безпосередньо стосується одного з керівників держави.
"Сподіваюсь, поліція найближчим часом заявить офіційну позицію", – підсумував він.
У чому підозрюють Максима Микитася: головне
- Максима Микитася підозрюють у причетності до махінацій із житлом для Нацгвардії.
- У 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбудом" про відмову від квартир та паркомісць у Києві в обмін на 65 квартир у будинку, який, власне, зводив цей забудовник.
- За даними слідства, вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша, ніж та, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.
- У жовтні 2019 року Микитасю повідомили про підозру в незаконному привласненні майна.
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