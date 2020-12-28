Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Національна поліція висунула підозру проти скандального забудовника Максима Микитася. Його звинувачують у скоєнні кримінального злочину, не пов'язаного з корупцією.

За даними "Цензор.НЕТ", нову підозру проти Микитася Нацполіція висунула 28 грудня. Про це головний редактор видання Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Журналіст зауважив, що це відбулося одразу після того, як Микитась подав клопотання генеральній прокурорці щодо повернення його справи з СБУ до НАБУ. У цій справі також фігурує і заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.

Наразі Микитась перебуває під охороною НАБУ оскільки погодився співпрацювати зі слідством.

Сподіваюсь, це поспішне рішення Нацполіції не призведе до зіткнень, і поліція не посміє затримувати підозрюваного в одному з найгучніших корупційних скандалів, який перебуває під охороною, згідно з законним рішенням,

– зазначив Бутусов.

За його словами, такий збіг не може не викликати версії щодо спроби тиснути на свідка у справі, яка безпосередньо стосується одного з керівників держави.

"Сподіваюсь, поліція найближчим часом заявить офіційну позицію", – підсумував він.

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