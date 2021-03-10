Чергова п'ятниця позаду, а це означає, що черговий олігарх потрапив під обмеження. Щоправда, запровадила їх не Україна – в Україні нова серія цього серіалу чомусь не вийшла. Це зробили США, що теж доволі непогано.

Особливо, якщо враховувати персону підсанкційного олігарха. Ним виявився ніхто інший, як сам Коломойський.

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Проти Коломойського запровадили санкції

Держдеп звинуватив Ігоря Валерійовича в корупції і впливі на державну владу в Україні в особистих цілях, це йому прилетіло за ті часи, коли він ще був головою Дніпропетровської ОДА у 2014 році.



Ігор Коломойський / Фото lenta

Не менш приємно, так це те, що окрім самого Коломойського до списку санкцій потрапили і його найближчі родичі:

дружина Ірина;

дочка Анжеліка;

син Ізраїль.

Їм також заборонили в'їзд на територію Сполучених Штатів.

Хоча, сам Ігор Валерійович навряд чи у найближчому майбутньому збирався відвідувати Кремнієву долину або сфоткатись на фоні статуї Свободи, бо на тій територій, я нагадаю, проти нього вже триває один кримінальний процес. Візу йому не дають, якщо я не помиляюсь, з того ж таки 2014 – 2015 років.

Тож для чого ці формальності, спитаєте ви? От для чого.

Для чого ці санкції

Ці санкції не схожі на звичайні, чи ті, що запроваджені проти Медведчука в тих же Сполучених Штатах або в Україні. Вони дійсно слабші за наслідками і не призводять до блокування, наприклад, його активів та рахунків у американських банках, а такі у нього є.

Вони є гарним сигналом або ж своєрідною чорною міткою для всіх, хто майбутньому захоче вести справи з Коломойським.

Водночас самому олігархові варто очікувати і на решту неприємностей. Наприклад, у вигляді відмов у отриманні віз до інших європейських країн. Так і у вигляді втрати близьких друзів.

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Втрачені друзі Коломойського

Так, першим лакмусовим папірцем став зокрема Ігор Палиця – політик, друг та бізнес-партнер Коломойського (принаймні ми так думали). Він вирішив не "палитися" і того ж дня заявив, що ніякий він Ігорю Валерійовичу не друг, не товариш, не бізнес партнер і не компаньйон. Хоча до цього, Палиця був більш одкровенним у своїх зізнаннях. На запитання про те, як часто він зустрічається з олігархом, він відповів впевнено.

Ну він же в Україні, останнім часом часто! Ми друзі,

– казав Палиця.

Добре, що відеоматеріали не горять, як і пресрелізи Офісу Президента. До слова, там новину про запровадження санкцій проти Коломойського, зустріли досить стримано.



Ігор Палиця / Фото Українська правда

Подякували за допомогу, але не прямо так, а завуальовано – без прізвищ і конкретних подальших кроків з боку України.

"Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж 2 роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел і популізму. Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху", – сказала прессекретарка президента Юлія Мендель.

Однак чи будуть санкції з боку України – ніхто не каже.

Подивимось! Подивимось, це звісно добре, але ви хоч скажіть в яку сторону дивитися? В сторону НАБУ, СБУ, Офісу генпрокурора чи РНБО? Бо ми вже тут собі всі очі прогледіли, а конкретики так ніякої і не побачили.

Так і ходимо з опущеним до низу поглядом по замкненому колу, а мав би по ньому ходити якраз Ігор Коломойський, якого звинувачують в крадіжці грошей вкладників "Приватбанку".

Та довести цього, чомусь, поки ніяк не виходить, і питання тут не лише в наших судах. Бо справа туди ще не дійшла, а в СБУ, МВС та Офісі генпрокурора, які застрягли на етапі паперової волокіти, експертиз та підозр. До речі, щодо останньої. Ви пам'ятаєте, як минулого тижня розвертали літак над Львівщиною із топпосадовцем ще приватного "ПриватБанку" на борту? Звісно ж пам'ятаєте, таке важко забути.

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Так от, позитивна історія, здавалося б. Утім питання – як так сталося, що в момент, коли у Києві Венедіктова підписувала підозру, у Дніпрі вже злітав цей літак? Це питання так і залишилось без відповіді. Якщо точніше – без покарання і звільнень того, хто цю інформацію підозрюваному злив.

Тож, поки ви розбираєтесь, хто це зробив і що йому за це буде – я піду готувати наступний випуск. Побачимось.