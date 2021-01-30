Анонімно голосувати щодо виключення Олександра Дубінського з фракції у додатку на смартфоні "слуги народу" припинили. Тепер це питання будуть вирішувати за допомогою персональних підписних листів.

Джерело: телеграм-канал "Политика Страны"

У такому листі є прізвище народного депутата, а також дві графи – аби той мав змогу проголосувати за або проти виключення колеги. 29 січня фото бюлетеня з'явилося у мережі.

До теми Дубінський має піти самостійно, щоб не ганьбити себе й партію, – Лещенко

Як у "Слузі народу" будуть голосувати щодо Дубінського

Кожному нардепу начебто видають окремий персональний бюлетень з його прізвищем. Хто та як голосував – знати буде тільки керівництво "Слуги народу". У такий спосіб, мовляв, Дубінський не зможе побачити, хто саме був проти нього.



Бюлетень, який з питання Дубінського начебто отримав кожен "слуга" / Фото strana.ua

Дубінський – медіакілер. Тож деякі депутати просто бояться, що він почне їх "мочити". Таємне голосування – для них наче вихід,

– повідомило джерело "Страны" у монобільшості.

А підсумки голосування, як дізналися у телеграм-каналі "Темный Рыцарь", оголосять у понеділок, 1 лютого. Ба більше, глава держави начебто вимагає зібрати 175 підписів проти Дубінського до ранку 30 січня, або відправить парламент на перевибори.



Проти Дубінського, кажуть, розгорнули серйозну кампанію / Скриншот

Коротко про те, що не так з Дубінським

Скандал навколо депутата зі "Слуги народу" почався тоді, коли США запровадили санкції проти кількох українців через втручання в американські вибори. Олександр Дубінський – серед них.

Сам Дубінський все заперечує: мовляв, ніколи не втручався у вибори в інших країнах.



Дубінський та інші підсанкційні / Інфографіка 24 каналу