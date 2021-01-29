Печерський суд не ухвалював рішень про порушення кримінальних справ щодо п'ятого українського президента Петра Порошенка та президента США Джо Байдена.

Джерело: фейбук-сторінка Печерського райсуду Києва

У суді закликали ЗМІ не маніпулювати думкою громадськості та не поширювати неперевірену інформацію щодо судових рішень.

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Там пояснили, що на розгляді слідчого судді Печерського райсуду Києва перебувала скарга адвоката Олександра Телешецького, який діє в інтересах нардепа Андрія Деркача.

У вересні 2020 року суд її задовольнив. А також зобов'язав Офіс генпрокурора розпочати досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення та внести відомості до Єдиного реєстру. Це зробили за заявою Деркача від 10 серпня 2020 року.

"За її змістом вбачається, що дії окремих представників міжнародних організацій, без зазначення їхніх прізвищ, мають ознаки кримінального правопорушення", – зазначили у суді.

Довідка. Інформацію про справи щодо Порошенка та Байдена, які начебто стосуються втручання у діяльність прокуратури, раніше оприлюднив адвокат Порошенка.

Що відомо про "плівки Деркача":