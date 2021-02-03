Проти авіакомпаній, які літають у Росію, ввели санкції

З ініціативи Служби безпеки України проти авіакомпаній, які літають до аеропортів Росії та на окуповані українські території, запровадили санкції. Зокрема, обмеження стосуються молдовської та португальської компаній.

Джерело: телеграм СБУ

Санкції наклали через здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

Читайте також Зеленський на 5 років ввів санкції проти Тараса Козака – соратника Медведчука

Що відомо про санкції про авіакомпаній, які літали в Росію

Обмеження стосуються молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA.

На підставі виявлених порушень СБУ рекомендувала РНБО застосувати такі санкції:

зупинення виконання фінансових та економічних зобов'язань;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

блокування активів.

Санкції діятимуть або до закінчення терміну окупації Криму, або до набрання сили рішення Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків у зв'язку з анексією півострова.

Санкції проти Козака та його каналів: коротко

Рада національної безпеки й оборони 2 лютого запровадила санкції проти нардепа Тараса Козака – офіційного власника телеканалів 112, Zik та Newsone. Термін їхньої дії становить 5 років.

Керівництво цих медіа вважає таке рішення незаконним та проявом цензури.

Більшість українських політиків підтримали рішення РНБО та Зеленського. І тільки соратники Медведчука та Козака з "Опозиційної платформи – За життя" виступають проти.