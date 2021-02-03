Проти авіакомпаній, які літають у Росію, ввели санкції

3 лютого 2021 , 12:10
Читать новость на русском

З ініціативи Служби безпеки України проти авіакомпаній, які літають до аеропортів Росії та на окуповані українські території, запровадили санкції. Зокрема, обмеження стосуються молдовської та португальської компаній.

Джерело: телеграм СБУ

Санкції наклали через здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

Читайте також Зеленський на 5 років ввів санкції проти Тараса Козака – соратника Медведчука

Що відомо про санкції про авіакомпаній, які літали в Росію

Обмеження стосуються молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA.

На підставі виявлених порушень СБУ рекомендувала РНБО застосувати такі санкції:

  • зупинення виконання фінансових та економічних зобов'язань;
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
  • блокування активів.

Санкції діятимуть або до закінчення терміну окупації Криму, або до набрання сили рішення Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків у зв'язку з анексією півострова.

Важливо! Напередодні "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило про санкції на літаки Тарас Козака та Віктора Медведчука.

Санкції проти Козака та його каналів: коротко