Проти авіакомпаній, які літають у Росію, ввели санкції

З ініціативи Служби безпеки України проти авіакомпаній, які літають до аеропортів Росії та на окуповані українські території, запровадили санкції. Зокрема, обмеження стосуються молдовської та португальської компаній.
Джерело: телеграм СБУ
Санкції наклали через здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.
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Обмеження стосуються молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA.
На підставі виявлених порушень СБУ рекомендувала РНБО застосувати такі санкції:
Санкції діятимуть або до закінчення терміну окупації Криму, або до набрання сили рішення Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків у зв'язку з анексією півострова.Важливо! Напередодні "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило про санкції на літаки Тарас Козака та Віктора Медведчука.