З ініціативи Служби безпеки України проти авіакомпаній, які літають до аеропортів Росії, запровадили санкції. Зокрема. обмеження стосуються молдовської та португальської компаній.

Джерело: телеграм СБУ

Санкції наклали через здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

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Що відомо про санкції про авіакомпаній, які літали в Росію

Обмеження стосуються молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA.

На підставі виявлених порушень СБУ рекомендувала РНБО застосувати такі санкції:

зупинення виконання фінансових та економічних зобов'язань;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

блокування активів.

Санкції діятимуть або до закінчення терміну окупації Криму, або до набрання сили рішення Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків у зв'язку з анексією півострова.

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