Проти авіакомпаній, які літають у Росію, ввели санкції
З ініціативи Служби безпеки України проти авіакомпаній, які літають до аеропортів Росії, запровадили санкції. Зокрема. обмеження стосуються молдовської та португальської компаній.
Джерело: телеграм СБУ
Санкції наклали через здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.
Раніше Україна наклала санкції і на літаки Козака та Медведчука, – ЗМІ
Що відомо про санкції про авіакомпаній, які літали в Росію
Обмеження стосуються молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA.
На підставі виявлених порушень СБУ рекомендувала РНБО застосувати такі санкції:
- зупинення виконання фінансових та економічних зобов'язань;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
- блокування активів.
Санкції діятимуть або до закінчення терміну окупації Криму, або до набрання сили рішення Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків у зв'язку з анексією півострова.
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