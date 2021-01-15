Рух ЧЕСНО таки добився відкриття кримінального провадження проти нардепа Андрія Іванчука за кнопкодавство. Йому загрожує штраф у розмірі від 51 до 85 тисяч гривень, а також позбавлення мандату.

Мажоритарника з Франківщини спіймали на кнопкодавстві ще 5 листопада 2020 року, однак кримінальне провадження відкрили тільки 15 січня 2021 року. Про це розповів парламентський аналітик руху ЧЕСНО Дмитро Черетун в ефірі 24 канал.

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З першої спроби Венедіктова відмовилась відкрити справу. Рух подав до суду скаргу на це рішення та спрямував до Офісу генпрокурора другу заяву про вчинення Іванчуком правопорушення.

Як розповів Черетун: "Це – маленький крок до перемоги, лише відкриття кримінального провадження". Якщо справа дійде до суду, то розслідування і судові процеси можуть тягнутись роками.

Рух чесно закликає не карати, а запобігати кнопкодавству. Необхідно протестувати сенсорну кнопку, яка вже понад 10 років вмонтована в пульти в сесійній залі. Це – найефективніший спосіб запобігання порушень,

– наголосив Черетун.

Довідка. Сенсорна кнопка у виборчих пультах потребує тримати руки виключно на ній протягом усього часу голосування.

Що відомо про кнопкодавство