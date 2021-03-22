Прокуратура розпочала кримільне провадження проти 23 артистів з Росії, які виступили в окупованому Криму. Вони приїхали на відкриття незаконно побудованого моста через Керченську протоку.

Концерт на честь відкриття мосту відбувся ще 15 травня 2018 року. Після цього Крайова рада українців Криму (КРУК) звернулась до правоохоронних органів України із проханням застосувати санкції проти російських діячів культури.

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Деталі у справі

У КРУК зазначали, що артисти порушили порядок в'їзду та виїду на тимчасово окуповану територію України. За даними прокуратури, кримінальне провадження розпочали за зверненням голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка.

Проти кого відкрили провадження

Кримінальне провадження відкрили проти 23 діячів культури. Вони усі є громадянами Росії. Зокрема, це: