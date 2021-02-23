Протестувальники вилізли на дах прохідної Офісу Президента: силовики їх зганяли – відео

На Банковій тривають протести на підтримку активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники забрались на дах прохідної Офісу Президента.
Правоохоронці зганяли протестувальників з даху. Одна людина зістрибнула сама.
Важливо У Києві на протестах через вирок Стерненку сутички: є потерпілі
На відео видно, як правоохоронці ведуть кількох людей на даху. Протестувальники в той час скандують "Ганьба".
Зауважимо, що на акціях протесту у Києві зібрались кілька тисяч людей. Силовики посилили заходи безпеки, залучивши Нацгвардію
Що відомо про протести
- Мітинги на підтримку Стерненка спалахнули у багатьох містах України.
- У Києві мітинги переросли у сутички із правоохоронцями. Вже є постраждалі та 17 затриманих.
- Протестувальники на Банковій зірвали з силовиків шоломи та палили їх.
- Крім Києва, масштабні акції протесту відбуваються у Львові, Харкові, Житомирі тощо.
Вирок Стерненку: коротко
- Стерненка засудили до 7,3 року в'язниці. Справа стосується викрадення ексдепутата Сергія Щебича. Стерненко начебто хотів заволодіти його 300 гривнями.
- Сам активіст назвав справу політично вмотивованою та наголосив, що подаватиме на апеляцію.
Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу