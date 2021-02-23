Протестувальники вилізли на дах прохідної Офісу Президента: силовики їх зганяли – відео

23 лютого 2021 , 22:18
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм "Сьогодні"

На Банковій тривають протести на підтримку активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники забрались на дах прохідної Офісу Президента.

Правоохоронці зганяли протестувальників з даху. Одна людина зістрибнула сама.

Важливо У Києві на протестах через вирок Стерненку сутички: є потерпілі

На відео видно, як правоохоронці ведуть кількох людей на даху. Протестувальники в той час скандують "Ганьба".

Зауважимо, що на акціях протесту у Києві зібрались кілька тисяч людей. Силовики посилили заходи безпеки, залучивши Нацгвардію

Що відомо про протести

  • Мітинги на підтримку Стерненка спалахнули у багатьох містах України.
  • У Києві мітинги переросли у сутички із правоохоронцями. Вже є постраждалі та 17 затриманих.
  • Протестувальники на Банковій зірвали з силовиків шоломи та палили їх.
  • Крім Києва, масштабні акції протесту відбуваються у Львові, Харкові, Житомирі тощо.

Вирок Стерненку: коротко

  • Стерненка засудили до 7,3 року в'язниці. Справа стосується викрадення ексдепутата Сергія Щебича. Стерненко начебто хотів заволодіти його 300 гривнями.
  • Сам активіст назвав справу політично вмотивованою та наголосив, що подаватиме на апеляцію.


Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу