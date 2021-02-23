Протестувальники вилізли на дах прохідної Офісу Президента: силовики їх зганяли – відео

На Банковій тривають протести на підтримку активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники забрались на дах прохідної Офісу Президента.

Правоохоронці зганяли протестувальників з даху. Одна людина зістрибнула сама.

Важливо У Києві на протестах через вирок Стерненку сутички: є потерпілі

На відео видно, як правоохоронці ведуть кількох людей на даху. Протестувальники в той час скандують "Ганьба".

Зауважимо, що на акціях протесту у Києві зібрались кілька тисяч людей. Силовики посилили заходи безпеки, залучивши Нацгвардію

Що відомо про протести

Мітинги на підтримку Стерненка спалахнули у багатьох містах України.

У Києві мітинги переросли у сутички із правоохоронцями. Вже є постраждалі та 17 затриманих.

Протестувальники на Банковій зірвали з силовиків шоломи та палили їх.

Крім Києва, масштабні акції протесту відбуваються у Львові, Харкові, Житомирі тощо.

Вирок Стерненку: коротко

Стерненка засудили до 7,3 року в'язниці. Справа стосується викрадення ексдепутата Сергія Щебича. Стерненко начебто хотів заволодіти його 300 гривнями.

Сам активіст назвав справу політично вмотивованою та наголосив, що подаватиме на апеляцію.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу