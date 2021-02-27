Це остання мирна акція: протестувальники встановили Зеленському дедлайн

27 лютого 2021 , 14:37
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Джерело:

24 канал

У суботу, 27 лютого, організатори протестів на підтримку Сергія Стеренка попередили про завершення мирних акцій під Офісом Президента. Якщо влада не виконає низку вимог, 7 березня в Україні оголосять про початок безстрокових протестів.

На Банковій протестувальники озвучили спільну заяву організаторів акції, друзів та адвокатів Стерненка. У ній мовиться про вимоги до президента Володимира Зеленського.

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У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненко. Ми закликаємо всіх прийти. 7 березня оголошуємо акцію безстроковою,
– наголосили організатори.

Вони також додали: "пане президенте, у вас є рівно тиждень".

Що вимагають протестувальники

  • Негайно звільнити Стерненка;
  • Оновити судову систему та перезапустити Вищу раду правосуддя;
  • Обрати нових членів судових органів під час чесного конкурсу.

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