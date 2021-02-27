У суботу, 27 лютого, організатори протестів на підтримку Сергія Стеренка попередили про завершення мирних акцій під Офісом Президента. Якщо влада не виконає низку вимог, 7 березня в Україні оголосять про початок безстрокових протестів.

На Банковій протестувальники озвучили спільну заяву організаторів акції, друзів та адвокатів Стерненка. У ній мовиться про вимоги до президента Володимира Зеленського.

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У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненко. Ми закликаємо всіх прийти. 7 березня оголошуємо акцію безстроковою,

– наголосили організатори.

Вони також додали: "пане президенте, у вас є рівно тиждень".

Що вимагають протестувальники

Негайно звільнити Стерненка;

Оновити судову систему та перезапустити Вищу раду правосуддя;

Обрати нових членів судових органів під час чесного конкурсу.

Протести за Стерненка: що відбувається в Україні

23 лютого в Україні розпочалися перші протести на підтримку Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років ув'язнення. Епіцентром акції стала вулиця Банкова. Там постраждали близько 40 протестувальників.

27 лютого протести поновилися. Люди вийшли на вулиці у Києві, Одесі, Дніпрі, Луцьку та інших містах.

У Києві колона протестувальників рушила до Офісу генпрокурорки Ірини Венедіктової. Організатори акції заявили, що "саме її руками Кремль посадив Сергія Стерненка".

Акції на підтримку Стерненка у прямому ефірі – дивіться відео



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