Справедливість Стерненку – справедливість усім: протестувальники назвали 2 свої вимоги

27 лютого 2021 , 13:33
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Джерело:

Фейсбук Сергія Стерненка

У Києві та інших українських містах 27 лютого поновилися акції протесту у підтримку Сергія Стерненка. Активісти назвали 2 свої вимоги, які стосуються реформ та звільнення Стерненка.

В Україні протестують проти засудження Стерненка до 7 років перебування в'язниці. Активісти озвучили свої основні вимоги.

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Вимоги протестувальників

  • негайно звільнити з тюрми Сергія Стерненка та інших політичних в'язнів;
  • оновити судову систему, а саме перезапустити Вищу раду правосуддя. Нових членів цих органів вимагають набрати у чесному конкурсі.

Протестувальники наголошують, що справедливість Стерненку означає справедливість усім.

Зверніть увагу! О 12:00 у Києві стартувала акція підтримки Сергія Стерненка. Вранці до центру столиці почали стягувати правоохоронців, які встановили блокпости.

Вирок Стерненку: що відомо


Коротко про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу