Справедливість Стерненку – справедливість усім: протестувальники назвали 2 свої вимоги

Джерело:Фейсбук Сергія Стерненка
У Києві та інших українських містах 27 лютого поновилися акції протесту у підтримку Сергія Стерненка. Активісти назвали 2 свої вимоги, які стосуються реформ та звільнення Стерненка.
В Україні протестують проти засудження Стерненка до 7 років перебування в'язниці. Активісти озвучили свої основні вимоги.
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Протестувальники наголошують, що справедливість Стерненку означає справедливість усім.Зверніть увагу! О 12:00 у Києві стартувала акція підтримки Сергія Стерненка. Вранці до центру столиці почали стягувати правоохоронців, які встановили блокпости.