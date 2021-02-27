Справедливість Стерненку – справедливість усім: протестувальники назвали 2 свої вимоги
У Києві та інших українських містах 27 лютого поновилися акції протесту у підтримку Сергія Стерненка. Активісти назвали 2 свої вимоги, які стосуються реформ та звільнення Стерненка.
Джерело:Фейсбук Сергія Стерненка
В Україні протестують проти засудження Стерненка до 7 років перебування в'язниці. Активісти озвучили свої основні вимоги.
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Вимоги протестувальників
- негайно звільнити з тюрми Сергія Стерненка та інших політичних в'язнів;
- оновити судову систему, а саме перезапустити Вищу раду правосуддя. Нових членів цих органів вимагають набрати у чесному конкурсі.
Протестувальники наголошують, що справедливість Стерненку означає справедливість усім.
Вирок Стерненку: що відомо
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років на 3 місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна. Справа стосується викрадення депутата з метою заволодіння його 300 гривнями.
- Сам Стерненко раніше заявляв, що вся справа базується лише на свідченнях Щербича. Активіст заявив, що вирок проти нього є політично вмотивованим рішенням, яке продиктували судді.
- Після оголошення вироку українці почали виходити на вулиці з протестами. Ввечері 23 лютого мітингували у понад 20 містах України, а також у польській Варшаві.
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