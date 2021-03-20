На протестах за Стерненка затримали людину

Під Офісом Президента 20 березня відбулись протести на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Під час акції затримали одну людину.

Активісти стверджують, що затримали ветерана 93 ОМБр. Його посадили в машину та забрали.

Важливо Запускали салюти й кидали файєри: під ОП відбулись протести на підтримку Стерненка – фото, відео

Де перебуває затриманий

Чоловіка привезли до Печерського райвідділку. Туди вже прийшли активісти. Розповіли, що до затриманого навіть не пускають адвоката, а кажуть, що нададуть безкоштовного.

Якщо не відіб‘ємо одного затриманого сьогодні, завтра буде сотня підозр,

– заявили активісти.

Протести на Банковій: що відомо

Демонстранти ввечері 20 березня прийшли на Банкову. Вони вимагали звільнення Стерненка, кидали в будівлю файєри та розбили шибки. Насамкінець акцію завершили салютом.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав протести провокаціями. За його словами, мовляв, замовники акції "мріють", аби пролилась кров. Він переконує, що є кілька десятків людей, які нестимуть відповідальність за пошкодження будівлі.

Вирок Стерненку: що треба знати

Стерненка 23 лютого засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі через справу про викрадення ексдепутата райради Сергія Щербича. Зокрема, він нібито зробив це, щоб заволодіти 300 гривнями депутата.

Стерненко ж називав справу політизованою, бо вона базується лише на свідченнях самого Щербича.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу