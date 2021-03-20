На протестах за Стерненка затримали людину
Під Офісом Президента 20 березня відбулись протести на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Під час акції затримали одну людину.
Джерело:телеграм "Самозахист"
Активісти стверджують, що затримали ветерана 93 ОМБр. Його посадили в машину та забрали.
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Де перебуває затриманий
Чоловіка привезли до Печерського райвідділку. Туди вже прийшли активісти. Розповіли, що до затриманого навіть не пускають адвоката, а кажуть, що нададуть безкоштовного.
Якщо не відіб‘ємо одного затриманого сьогодні, завтра буде сотня підозр,
– заявили активісти.
Протести на Банковій: що відомо
- Демонстранти ввечері 20 березня прийшли на Банкову. Вони вимагали звільнення Стерненка, кидали в будівлю файєри та розбили шибки. Насамкінець акцію завершили салютом.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав протести провокаціями. За його словами, мовляв, замовники акції "мріють", аби пролилась кров. Він переконує, що є кілька десятків людей, які нестимуть відповідальність за пошкодження будівлі.
Вирок Стерненку: що треба знати
- Стерненка 23 лютого засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі через справу про викрадення ексдепутата райради Сергія Щербича. Зокрема, він нібито зробив це, щоб заволодіти 300 гривнями депутата.
- Стерненко ж називав справу політизованою, бо вона базується лише на свідченнях самого Щербича.
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