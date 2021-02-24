Вакханалія насильства: у МВС емоційно відреагували на сутички через вирок Стерненку

24 лютого 2021 , 17:13
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Джерело:

Фейсбук Антона Геращенка

У Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на протести на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. У відомстві закликали українців не порушувати закон під час мітингів та зазначили, що правоохоронці – теж громадяни України.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що "у поліцейських та нацгвардійців також є батьки та діти, честь та гідність". Він назвав протестувальників "парасюками".

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"Вони (правоохоронці – 24 канал) не заслуговують на те, щоб якийсь "парасюк" бризкав їм в очі сльозогінним газом, тикав в обличчя вогнем, бив та принижував", – заявив Геращенко.

Заступник міністра вважає, що під Офісом Президента тривав "аж ніяк не мирний протест".

Це була вакханалія насильства, яка не має нічого спільного з цінностями Революції Гідності,
– наголосив Геращенко.

Він запевнив, що МВС підтримує мирні протести. "Однак ми категорично проти насильства і провокацій з боку окремих осіб, які самовільно вирішили присвоїти собі право судити хто має рацію, а хто ні", – підсумував Геращенко.

До допису він прикріпив відео і зазначив, що на ньому зображено начебто "брутальне, нелюдське насильство щодо поліцейських та нацгвардійців, яке не може нічим бути виправдане".

Протести під ОП на підтримку Стерненка: коротко

  • У Києві 23 лютого під Офісом Президента тривав протесту на підтримку Сергія Стерненка, якого засудили на 7 років позбавлення волі.
  • Спочатку правоохоронці не впускали людей на Банкову. Через це між двома сторонами виникли сутички.
  • Пізніше стало відомо, що постраждали 27 правоохоронців, а 24 активістів затримали.


Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу