Свято у неволі: у день народження Стерненка його прихильники зібралися під СІЗО Одеси

Прихильники Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення, 20 березня зібралися на акцію підтримки під одеським СІЗО. Люди вимагають припинити політичне переслідування активістів.

Небайдужі громадяни прийшли привітати Сергія з днем народження. Саме сьогодні йому виповнилося 26 років. На жаль, їх він повинен відсвяткувати у неволі.

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Акція під СІЗО

Підтримати активіста прийшли близько 20 людей. З плакатами у руках вони скандують "Стерненку – волю", "Венедіктова – чума", "Аваков – чорт".

Крім того, протестувальники запалили фаєри та увімкнули українську музику.

Масштабніша акція під СІЗО в Одесі запланована на вечір.

Дивіться відео з акції під СІЗО, де сидить Стерненко:

Люди зібралися на акцію ще вдень: відео

Стерненка засудили: що відомо

Приморський суд Одеси 19 березня відмовив у клопотанні адвокатів про негайне звільнення Стерненка. До речі, його погодилися розглядати тільки з третього разу. Так, 5 березня суддя сказав, що "не помітив" активіста у залі , хоча той там був.



Що відомо про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу