Свято у неволі: у день народження Стерненка його прихильники зібралися під СІЗО Одеси
Прихильники Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення, 20 березня зібралися на акцію підтримки під одеським СІЗО. Люди вимагають припинити політичне переслідування активістів.
Джерело:24 канал
Небайдужі громадяни прийшли привітати Сергія з днем народження. Саме сьогодні йому виповнилося 26 років. На жаль, їх він повинен відсвяткувати у неволі.
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Акція під СІЗО
Підтримати активіста прийшли близько 20 людей. З плакатами у руках вони скандують "Стерненку – волю", "Венедіктова – чума", "Аваков – чорт".
Крім того, протестувальники запалили фаєри та увімкнули українську музику.
Масштабніша акція під СІЗО в Одесі запланована на вечір.
Дивіться відео з акції під СІЗО, де сидить Стерненко:
Люди зібралися на акцію ще вдень: відео
Стерненка засудили: що відомо
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців ув'язнення через нібито викрадення депутати, аби заволодіти його 300 гривнями.
- Рішення суду викликало резонанс в українському суспільстві. Хвиля протестів проти політичних переслідувань прокотилася по всій країні.
- Небайдужі громадяни 27 лютого влаштували масштабний мітинг на Банковій.
- Прихильники Стерненка 8 березня пікетували дачу Зеленського.
- На 20 березня – день народження Сергія – запланована акція під Офісом Президента.
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