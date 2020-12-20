Сотня затриманих на Марші народного трибуналу: події у Білорусі 20 грудня – фото, відео
У Білорусі вже понад 4 місяці тривають масові протести. Мітингувальники виступають проти самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка та вимагають чесних виборів. Оскільки влада на поступки не йде, у Мінську 20 грудня продовжуються демонстрації.
Про події в Білорусі 20 грудня розповідає 24 канал з посиланням на низку білоруських ЗМІ – "Радыё Свабода", TUT.BY та "Белсат".
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Марш народного трибуналу
Традиційно недільні марші в Білорусі останнім часом приурочені до певних подій або мають свою особливу назву. У передостанню неділю року протест отримав назву "Маршу народного трибуналу".
У Мінську люди з національною символікою прогулювалися вулицями й закликали співгромадян дивитися у власні вікна, а не в телевізор, аби бачити, що відбувається.
Крім столиці, протестувальники вийшли на вулиці й в інших містах – з гаслом "Жыве Беларусь".
Ланцюги солідарності в Мінську: дивіться відео
Одну з вулиць Мінська на кілька хвилин перекрили люди з червоно-білою символікою та плакатами з написом "Трибунал". Через кілька хвилин вони розійшлись.
Силовики в центрах міст
На 134 день протестів У Білорусі вже нікого не здивуєш появою десятків, а той сотень силовиків у центральних частинах міст, а також і військової техніки.
Телеграм-канал НЕХТА публікує точки збору протестувальників і туди одразу ж відправляються силовики. Протестувальникам рекомендують уникати сутичок з "фашистами", якщо їхня кількість переважає.
Щоправда, цього разу білоруська влада вдарила креативом. У Мінську помітили довжелезні колони тракторів, що рухалися в бік центру столиці.
Що відомо про затриманих
У неділю, 20 грудня, перші затримання розпочалися ще в першій половині дня. Передовсім – затримували людей у Мінську.
Цікава ситуація в Гомелі. Тут у цей день фактично ніхто не вийшов на протести, тож жодних маршів не було, а ось затримання все одно були.
Вже по обіді ЗМІ повідомили про щонайменше сотню затриманих у Мінську. Їм правоохоронці традиційно закидають участь в несанкціонованих акціях протесту.
На Золотій Гірці правоохоронці розігнали щонайменше 50 людей, деяких з мітингувальників затримали. Один з силовиків повалив на землю дівчину та упав сам. Після цього демонстрантку підняли та повели в машину.
Від силовиків дісталось і дівчині / Фото Onliner
Журналісти потрапили в руки силовиків у Гродно
У Гродно правоохоронці затримали двох білоруських журналісток: Марисю Харевич з БелаПАН та Альону Ковальчук з "Нашого слова". Силовики заявили, що це лише задля перевірки документів.
Затримання 18-річного адміністратора телеграм-каналу
Правоохоронці затримали у Білорусі 18-річного студента з Молодечно, який поширював дані силовиків. Хлопець керував телеграм-каналом "Карателі Молодечно". У білоруському МВС зазначили, що юнак не лише розголошував персональну інформацію, а й закликав до участі в масових заворушеннях.
Міс Білорусі – на волі
Після 42 днів арешту на волю вийшла володарка титулу "Міс Білорусі-2008" й експрессекретарка брестського ФК "Динамо" Ольги Хіжінкова. Її зустріли рідні.
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