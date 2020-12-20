У Білорусі вже понад 4 місяці тривають масові протести. Мітингувальники виступають проти самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка та вимагають чесних виборів. Оскільки влада на поступки не йде, у Мінську 20 грудня продовжуються демонстрації.

Про події в Білорусі 20 грудня розповідає 24 канал з посиланням на низку білоруських ЗМІ – "Радыё Свабода", TUT.BY та "Белсат".

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Марш народного трибуналу

Традиційно недільні марші в Білорусі останнім часом приурочені до певних подій або мають свою особливу назву. У передостанню неділю року протест отримав назву "Маршу народного трибуналу".

У Мінську люди з національною символікою прогулювалися вулицями й закликали співгромадян дивитися у власні вікна, а не в телевізор, аби бачити, що відбувається.

Крім столиці, протестувальники вийшли на вулиці й в інших містах – з гаслом "Жыве Беларусь".

Ланцюги солідарності в Мінську: дивіться відео

Одну з вулиць Мінська на кілька хвилин перекрили люди з червоно-білою символікою та плакатами з написом "Трибунал". Через кілька хвилин вони розійшлись.

Силовики в центрах міст

На 134 день протестів У Білорусі вже нікого не здивуєш появою десятків, а той сотень силовиків у центральних частинах міст, а також і військової техніки.

Телеграм-канал НЕХТА публікує точки збору протестувальників і туди одразу ж відправляються силовики. Протестувальникам рекомендують уникати сутичок з "фашистами", якщо їхня кількість переважає.

Щоправда, цього разу білоруська влада вдарила креативом. У Мінську помітили довжелезні колони тракторів, що рухалися в бік центру столиці.

Що відомо про затриманих

У неділю, 20 грудня, перші затримання розпочалися ще в першій половині дня. Передовсім – затримували людей у Мінську.

Цікава ситуація в Гомелі. Тут у цей день фактично ніхто не вийшов на протести, тож жодних маршів не було, а ось затримання все одно були.



Вже по обіді ЗМІ повідомили про щонайменше сотню затриманих у Мінську. Їм правоохоронці традиційно закидають участь в несанкціонованих акціях протесту.

На Золотій Гірці правоохоронці розігнали щонайменше 50 людей, деяких з мітингувальників затримали. Один з силовиків повалив на землю дівчину та упав сам. Після цього демонстрантку підняли та повели в машину.

Від силовиків дісталось і дівчині / Фото Onliner

Журналісти потрапили в руки силовиків у Гродно

У Гродно правоохоронці затримали двох білоруських журналісток: Марисю Харевич з БелаПАН та Альону Ковальчук з "Нашого слова". Силовики заявили, що це лише задля перевірки документів.

Затримання 18-річного адміністратора телеграм-каналу

Правоохоронці затримали у Білорусі 18-річного студента з Молодечно, який поширював дані силовиків. Хлопець керував телеграм-каналом "Карателі Молодечно". У білоруському МВС зазначили, що юнак не лише розголошував персональну інформацію, а й закликав до участі в масових заворушеннях.

Міс Білорусі – на волі

Після 42 днів арешту на волю вийшла володарка титулу "Міс Білорусі-2008" й експрессекретарка брестського ФК "Динамо" Ольги Хіжінкова. Її зустріли рідні.

Зверніть увагу! Протести у Білорусі проти чинної влади відбуваються вже понад 4 місяці. Особливо бурхливі події розвиваються на вихідні.

Детальніше про перебіг подій у Білорусі – читайте за посиланням.