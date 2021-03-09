У Києві, 9 березня, під готелем "Президент" люди протестують проти суддівського свавілля. Сьогодні у готелі обирають нових членів Вищої Ради правосуддя та суддю Конституційного Суду.

Активісти наполягають: проводити з'їзд не можна. Обирати нових членів ВРП та суддю КСУ слід лише після зміни правил обрання.

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Активісти наполягають, що проводити з'їзд не можна

Десятки учасників акції впевнені, якщо з'їзд буде успішним, то "і далі суддівська мафія і братиме українців в заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від цивілізованого світу".

Дивіться онлайн-трансляцію акції:

Дивіться фото з акції / Фото Олега Клімчука, 24 канал:

Місце з'їзду змінили

З'їзд мали проводити у Міжнародному центрі культури та мистецтв більш відомому, як Жовтневий палац. Проте місце проведення перенесли згідно з зверненням глави МВС Арсена Авакова – задля безпеки учасників.

На акцію прийшли і прихильники ув'язненого Сергія Стерненка

Зазначимо, що 8 березня прихильники ув'язненого Сергія Стерненка протестували біля дачі президента Володимира Зеленського. Вони закликали усіх приходити на акцію біля готелю "Президент".

Ще раніше під час акції 27 лютого протестувальники заявили, що вона може стати останньою мирною. Вони висунули Зеленському низку вимог і дали час на їхнє виконання саме до 9 березня.

Вимоги протестувальників

Звільнити Сергія Стерненка та інших незаконно отримуваних, зокрема, – Андрія Антоненка.

Перезапустити Вищу раду правосуддя та оновити всю судову систему.

На чесному конкурсі обрати нових членів судових органів.

Що відомо про вирок Стерненку? 23 лютого одеського активіста засудили до 7 років та 3 місяців ув'язнення.Його визнали винним у нібито викраденні депутата Сергія Щербича з метою заволодіти його 300 гривнями. Через таке рішення суду в Україні спалахнули протести. Багато українців, а також низка політиків вважають вирок несправедливим.