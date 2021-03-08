Прихильники Стерненка пікетують дачу Зеленського: фото, відео

Джерело:24 канал
Прихильники Сергія Стерненка, якого засудили до понад 7 років ув'язнення, 8 березня зібралися на пікет біля державної дачі президента Володимира Зеленського. Вони вимагають звільнити активіста.
Активісти приїхали у Конча-Заспу, аби нагадати главі держави, що судова система продовжує відправляти невинних людей у в'язницю. Свою акцію назвали "Мовчання тримає за ґратами".
Читайте також Хай теж сяде у в'язницю, – Найєм емоційно відповів Разумкову щодо Стерненка
Акція розпочалася о 17:00. Перед тим до президентської дачі стягнули правоохоронців.
Під дачу Зеленського відправили правоохоронців / Фото 24 каналу
Протест відбувається мирно. Кілька сотень активістів скандують: "Волю Стерненку та Антоненку".
Протестувальники впевнені, що Зеленський сьогодні перебуває саме на своїй дачі.
Акція на підтримку Стерненка та Антоненка / Фото для 24 каналу Маріанни Черкасець
Активісти також запалили фаєри та вирушили до дороги, аби всі проїжджі звернули увагу на акцію протесту.
Протести прихильників Стерненка / Фото 24 каналу
Дивіться пряму трансляцію з протесту під дачею Зеленського:
Протестувальники обурені, що Зеленський наразі не відреагував на їхні вимоги, оголошені 27 лютого. Нагадаємо, вони обіцяли безстрокові "немирні протести", якщо президент не виконає їхні умови.