Прихильники Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років ув'язнення, 8 березня зібралися на пікет біля державної дачі президента Володимира Зеленського. Вони вимагають звільнити активіста.

Що відбувається під дачею президента

Активісти приїхали у Конча-Заспу, аби нагадати главі держави, що судова система продовжує відправляти невинних людей у в'язницю. Свою акцію назвали "Мовчання тримає за ґратами".

Читайте також Хай теж сяде у в'язницю, – Найєм емоційно відповів Разумкову щодо Стерненка

Акція розпочалася о 17:00. Перед тим до президентської дачі стягнули правоохоронців.



Під дачу Зеленського відправили правоохоронців / Фото 24 каналу

Протест відбувається мирно. Кілька сотень активістів скандують: "Волю Стерненку та Антоненку". Активісти також запалили фаєри.

Протестувальники впевнені, що Зеленський сьогодні перебуває саме на своїй дачі.

Акція на підтримку Стерненка та Антоненка / Фото 24 каналу

Дивіться пряму трансляцію з протесту під дачею Зеленського:

Зеленський не відреагував на вирок

Протестувальники обурені, що Зеленський наразі не відреагував на їхні вимоги оголошені 27 лютого. Нагадаємо, вони обіцяли безстрокові "немирні протести", якщо президент не виконає їхні умови.

Стерненка засудили: що відомо

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців ув'язнення.

Активіста звинуватили у нібито викраденні Сергія Щербича. За даними слідства, Стерненко хотів заволодіти 300 гривнями Щербича.

Сам Сергій назвав справу проти себе політично вмотивованою та подав апеляцію.

Рішення суду викликало резонанс в українському суспільстві. Хвиля протестів проти політичних переслідувань прокотилася по всій країні.

27 лютого демонстранти влаштували масштабний мітинг на Банковій. Серед вимог – звільнення Стерненка до 9 березня.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу