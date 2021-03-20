Під Офісом Президента спалахнули протести на підтримку Стерненка: фото, відео

Джерело:24 канал
Українці ввечері 20 березня влаштували акцію протесту біля Офісу Президента на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. До речі, йому сьогодні виповнилось 26 років.
Перед тим прихильники активіста заявляли, що наміри протестувати мирно не співпадають із намірами правоохоронців. Тому демонстрантам, на всяк випадок, нагадали правила домедичної допомоги.
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На Банкову вже сходяться люди, наразі вже прийшло кілька сотень людей. Акція була призначена на 19:00.
До, речі, на мітинг також прийшов адвокат Стерненка Масі Найєм та нардеп від "Голосу" Роман Лозинський. За словами Найєма, люди виходять, бо президент Володимир Зеленський вже кілька тижнів не коментує справу.
Протестувальники вимагають звільнити активіста, скандують "Волю Стерненку" та "Аваков – чорт".
Перед початком акції неподалік метро "Хрещатик" побачили тітушок, які, ймовірно, хотіли провокувати активістів. Журналісти поцікавились у них, чому прийшли. Однак ті відповіли хамством.
Тітушки біля Хрещатика, дивіться відео:
До речі, на місці події помітили також колони мікроавтобусів та автівок силовиків.
Початок акції, фото Артура Зайонца, 24 канал: