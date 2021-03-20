Українці ввечері 20 березня влаштували акцію протесту біля Офісу Президента на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. До речі, йому сьогодні виповнилось 26 років.

Перед тим прихильники активіста заявляли, що наміри протестувати мирно не співпадають із намірами правоохоронців. Тому демонстрантам, на всяк випадок, нагадали правила домедичної допомоги.

Важливо Сергію Стерненку – 26: як активіст став символом права на захист

На Банкову вже сходяться люди, наразі вже прийшло кілька сотень людей. Акція була призначена на 19:00.

До, речі, на мітинг також прийшов адвокат Стерненка Масі Найєм та нардеп від "Голосу" Роман Лозинський. За словами Найєма, люди виходять, бо президент Володимир Зеленський вже кілька тижнів не коментує справу.

Акція на підтримку Стерненка, дивіться пряму трансляцію:

Як проходить мітинг

Протестувальники вимагають звільнити активіста, скандують "Волю Стерненку" та "Аваков – чорт".

Тітушки та колони мікроавтобусів

Перед початком акції неподалік метро "Хрещатик" побачили тітушок, які, ймовірно, хотіли провокувати активістів. Журналісти поцікавились у них, чому прийшли. Однак ті відповіли хамством.

Тітушки біля Хрещатика, дивіться відео:

До речі, на місці події помітили також колони мікроавтобусів та автівок силовиків.

Початок акції, фото Артура Зайонца, 24 канал:

Вирок Стерненку і протести: що треба знати

Стерненка 23 лютого засудили до 7,3 років позбавлення волі через справу про викрадення ексдепутата райради Сергія Щербича. Зокрема, активіст начебто зробив це, аби заволодіти грошима Щербіча: сумою у розмірі 300 гривень.

Стерненко ж називав справу політизованою. Він стверджував, що ексдепутат – це проросійський колаборант, якого контролює мер Одеси Геннадія Труханова.

Після оголошення вироку по всій Україні зібралися масові мітинги.

У Києві протест переріс у сутичку із правоохоронцями. Загалом постраждали 27 силовиків і 10 активістів.

Після цього активісти оголосили безстрокову акцію. Люди влаштували протест 27 лютого на Банковій.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу