Другий день поспіль в Україні протестують проти підвищення тарифів на комунальні послуги. У зв’язку з цим у пропрезидентській фракції "Слуга народу" заявили, що готують план антикризових заходів задля вирішення проблем.

Подробиці заяви "Слуги народу" щодо протестів

У пропрезидентській політсилі пообіцяли напрацювати та оприлюднити цей план найближчими днями. Про це повідомив голова фракція "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

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За його словами, на 12 січня заплановано нараду з прем'єром, виконувачем обов'язки міністра енергетики, представниками Офісу Президента та всіма, кого стосується це питання.

Якщо потрібними будуть швидкі рішення – ми готові їх ухвалювати в будь-який час. Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обґрунтоване підвищення та як у цій ситуації захистити людей,

– наголосив Арахамія.

Додамо, що зараз депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. Відновляться пленарні засідання 26 січня.

Головне про підвищення тарифів і протести

Кабінет Міністрів перед Новим роком значно підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема, скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин. Тому з 1 січня 2021 року ціна становитиме 1,68 гривні за кіловат на годину.

Крім того, зросли тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік. Зростання стосується усіх 23 компаній. У результаті середньозважений тариф для поставок тепла населенню становить 1 121,71 гривні за гігакалорію.

Також з 1 січня зросла ціна за транспортування газу. У кожного постачальника тарифи є різними. Докладінше читайте тут.

Водночас Нафтогаз підняв ціну на газ для населення за січень на 14%. Так, за тарифом "Місячний" українцям доведеться викласти 7,22 гривні за кубічний метр.