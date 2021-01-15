В Україні з 1 січня в ціні додали газ, тепло та електрика. Водночас людське обурення теж не змусило на себе довго чекати. Люди виходять на протести, адже грошей оплачувати тарифи – не мають.

В уряді переконують, що почули людей і пообіцяли найближчим часом вигадати щось, щоб тарифи знову знизити. Детальніше – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

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А поки – збирають "конструктивні пропозиції" від представників Міненерго та "Нафтогазу". Є ще варіант запровадити категорію вразливих споживачів, але там все поки якось незрозуміло.

Президентська обіцянка

Все це особливо прекрасно звучить на тлі однієї з головних президентських обіцянок – зниження тарифів на ЖКП, яку гарант давав ще у грудні 2019 року.

"Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими знизити тарифи на тепло майже в половину, це буде дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію та етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені – це точно буде не за ваші кошти", – зазначав президент.

Довідка. З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор. Через це у низці міст 10 січня люди вийшли на протест.

"У мене вже за опалення – 10 тисяч гривень. За що я повинна платити ці гроші?", – це сказала блогерка, яка, я впевнена, не погано заробляє в інтернеті.

Що ж тоді говорити решті, які отримують мінімалку, яка з 1 січня – встановлена на рівні 6 тисяч гривень. А 10 тисяч це тільки за опалення, ми ще платіжку за газ і електрику не бачили.

Якщо перефразувати слова профільного міністра, більш зрозуміло, то звучать вони приблизно так: це ще не найгірший сценарій, зі скасуванням пільгового тарифу на перші 100 кіловатів, бо насправді тариф потрібно підвищувати вдвічі, якщо не втричі.

"Якби рішення не було ухвалено, то тоді спеціальні обов'язки не діяли з 1 січня і ціна була б значно вищою, ніж зараз встановлено – 1,68 за кіловат до 31 березня наступного року", – зазначав експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Чи були підстави для підвищення тарифів

І тут знову, відповідаючи на питання: "Чи були підстави підвищувати тарифи?", експерти починають показувати пальцями в сторону МВФ та знизувати плечима. Мовляв, уряд взяв на себе такі зобов'язання.

Валютний фонд нам кредит на пільгових умовах, а Кабмін скасовує будь-які пільги для населення на ринку електричної енергії та природного газу. Тож все ніби-то чесно виходить, однак експерти говорять і наступне.



За січень українці заплатять за високим тарифом / Фото AP News

"Потрібно було б, щоб цю постанову супроводжували відповідні економічні розрахунки, і власне цю постанову мали б опублікувати ще за місяць до її ухвалення щонайменше", – казав Рябцев.

За словами експерта з енергетики, потрібно було почути думку зацікавлених осіб, крім цього, цю постанову мали б погоджувати із зацікавленими органами влади – з державною регуляторною службою, тому що це регуляторний акт.

Він додав, що відповідну постанову потрібно було провести через урядовий комітет, а потім провести через засідання Кабінету Міністрів, шляхом включення до порядку денного.



Тарифи на розподіл газу з 1 січня 2021 року / Інфографіка 24 каналу

Але Кабмін та й президент певно про це не знали, як і про те, що тарифи збираються підвищити, інакше навіщо тоді зараз збирати термінову нараду, щоб все повернути назад. Водночас закон зворотної сили не має, а тому, щоб вони там не вирішили, а за січень ми заплатимо за цим високим тарифом.

Утім, проблема набагато глибша, і звичайним підняттям, або зниженням тарифів її не вирішити. А тому рішення мають бути комплексними.

"Дешева енергія для олігарха"

Тоді як одні компанії заробляють, інші, державні, як то Укргідроенерго та Енергоатом балансують на межі банкрутства і виживання, бо відпускають електроенергію за цінами навіть нижчими за собівартість.

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До речі останній просто перед новим роком на аукціоні з продажу електричної енергії уклав кілька угод з рекордною знижкою у 42%. Її отримали фірми з орбіти Ігоря Коломойського та групи Ріната Ахметова.

Водночас решта покупців купували енергію по 800 – 900 гривень за мегават на годину. Фірми "Д. Трейдинг" та "Юнайтед Енерджи" купили її по 650, отака от чорна п'ятниця з розпродажем, щоправда не техніки, а ресурсів. Через що Енергоатом недоотримав 65 мільйонів гривень.

Далі у гру під назвою "дешева енергія для олігарха" включається вже "Укренерго", яка бачить, що ТЕС продали продукції більше ніж виробили – виводить на ринок дешевшу електроенергію з атомних станцій.



"Центренерго" отримало від "Укренерго" електроенергії нижче ринкової ціни / Фото "Економічної правди"

За даними програми "Схеми", так "Центренерго" за півроку отримало від "Укренерго" електроенергії нижче ринкової ціни майже на 3 мільярди гривень. Чи законно це – так, проте чи має так бути – ні.

Розв'язання маніпуляцій

І вирішити це можна було б однією постановою регулятора. Та сама НКРЕКП удає, що цих маніпуляцій не бачить. Хоч на початку червня і ухвалила постанову, відповідно до якої продавати електроенергію можна тільки за умови підтвердження фізичної можливості.

Але "Центренерго" продовжила купувати електроенергію зі знижкою, але не в 50%, як раніше, а в 20%. Також не варто забувати про дорогу зелену енергетику. Держава викуповує її в десятеро дорожче за атомну та вугільну.

Перші заробляють 0,5 гривні за кіловат, другі – 2 гривні з копійками. А от сонячну та вітрову – держава викуповує за 7, у тих, хто збудувався першим, і по 3 гривні, хто лише зараз.

За 3 гривні купується і вітер, звісно, вона ж екологічніша, та й встановлення панелей і вітряків потребує неабияких фінансів. Так, але є кілька нюансів:

► По-перше, держава зобов'язана її купувати, навіть якщо вона їй не потрібна, бо, наприклад, район забезпечений енергією вдосталь.

► По-друге, її мало, тобто купують зеленку за ті гроші, які заробили атомні та вугільні електростанції. Та інколи і їх не вистачає.

► Тоді в гру вступає, по-третє, щоб держпідприємству Енергоринок було за що купувати цю зелену енергетику, логічно, потрібно підвищити тарифи для населення і промисловості, за останню поки мовчать.

Наслідки керування тарифами

І відомо про це було ще у квітні 2019 року. Вихід є і він, зазвичай, там де і вхід – знизити зелені тарифи і замість обіцянки купувати у кожного, хто будує вітро або сонячну електростанцію.

Оголосити аукціон, хто запропонує найнижчу ціну, той і продасть ресурс державі. І все це ніби то і проголосували у Верховній Раді, але є нюанси – сонячним електростанціям дали час добудуватися до серпня, на тих же пільгових умовах.

А вітровим і того, жодних термінів не озвучили. Ці збитки або ж дорогу зелену енергетику, хтось має компенсувати, а хтось в перекладі на державну означає – народ український через підвищення тарифів.

Але щоб якось стримати гнів народний Кабмін таки вирішив поступитися, не набагато і на недовго. До кінця карантину уряд пропонує знизити тарифи на газ для населення до 6,99 копійки з майже 10 гривень.

Тобто це означає, знову перейти на ручне управління тарифами, тобто знову проблема не вирішується, а відкладається, і значить навряд чи ми отримаємо черговий транш від МВФ, бо їм таке ручне керування тарифами точно не сподобається.

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Ну а поки прем'єр Шмигаль дав доручення Міністерству енергетики, Мінекономіки та Міністерству юстиції невідкладно підготувати проєкт постанови про запровадження держрегулювання ціни на газ до кінця карантину.