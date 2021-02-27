Протести на підтримку Стерненка почалися в усій Україні: фото, відео

В Україні у суботу 27 лютого люди знову вийшли на акції на підтримку засудженого Сергія Стерненка. Акції відбуваються у Києві біля Офісу Президента, а також в інших містах України.
Після гарячих протистоянь із силовиками на Банковій, що закінчилися і затриманнями, і постраждалими, активісти оголосили безстрокові акції протесту. І закликали знову виходити на вулиці міст 27 лютого.
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Акції на підтримку Стерненка 27 лютого
Що відбувається у Києві
- Наймасовіша і найорганізованіша акція відбувається у Києві на Банковій поблизу Офісу Президента. Саме у цю точку активісти скликали зібратися усіх, хто може долучитися до мітингу. Йдеться зокрема і про доїзди з інших міст.
Протест на підтримку Стерненку на Банковій / Фото Анни Брикової для 24 каналу
- Однак станом на 13 годину прохід на територію Офісу Президента вільний. Там зібралося понад три тисячі людей.
- Після короткого мітингу протестувальники організованою колонією пішли вулицею Різницькою. Вона веде до будівлі Офісу генпрокурора. Протестувальники запалили фаєри.
Фаєри на акції в підтримку Стерненка / Фото Андрія Костюка для 24 каналу
Акції на підтримку Стерненка у прямому ефірі – дивіться відео
Які вимоги протестувальників?
- Негайно звільнити Сергія Стерненка та інших політв'язнів.
- Оновити судову систему, а саме перезапустити Вищу раду правосуддя. Нових членів цих органів мають набрати за допомогою чесного конкурсі.
Акція під СІЗО в Одесі, де сидить Стерненко
В Одесі активісти цього дня зібралися на Люстдорфській дорозі, біля СІЗО. Саме тут Сергій Стерненко перебуває під вартою.
Акція під одеським СІЗО, де тримають Стерненка
Наголосимо.
Наразі Стерненко перебуває в одеському СІЗО: для нього обрали такий запобіжний захід перед тим, як вступить у дію реальний термін ув'язнення. Його
адвокати подаватимуть апеляцію
як на сам вирок, так і на запобіжний захід. Однак за процесуальними особливостями, це не може статися раніше ніж 23 березня.
Акція на підтримку Стерненка під одеським СІЗО / Фото з телеграм-каналу STERNENKO
Протестувальники запалили під СІЗО фаєри / Фото з телеграм-каналу STERNENKO
Мітинги в інших містах
- Нечисленний захід провели в Кропивницькому. Як повідомляє "Суспільне", там зібралися близько 20 осіб.
Люди прийшли підтримати Стерненка на площу Героїв Майдану / Фото 24 каналу
Плакат про судову систему, яку раніше сам Зеленський назвав непридатною / Фото 24 каналу
Доповнюємо новину...
Вирок Стерненку і протести: найважливіше
- Одеського активіста, ексочільника "Правого сектору" в області, Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі через справу про викрадення людини.
- Йдеться про викрадення ексдепутата Комінтернівської райради на Одещині Сергія Щербіча. Стерненко начебто скоїв це, щоб заволодіти грошима Щербіча: сумою у розмірі 300 гривень.
- Стерненко стверджує: Щербіч – це проросійський колаборант, що перебуває під тотальним контролем мера Одеси Геннадія Труханова, а уся справа – політично змотивована. Ба більше, заснована лише на свідченнях самого Щербіча.
- У вечір 23 лютого, коли оголосили вирок, по всій Україні зібралися масові мітинги в його підтримку.
- Одна з маймасовіших акцій відбулася у Києві. Протест переріс у сутичку із правоохоронцями: мітингарі кидали в них пляшки, фаєри і димовухи. Ті відбивалися щитами і сльозогінним газом. Загалом постраждали 27 силовиків і 10 активістів.
- Окрім того, ввечері 23 лютого на акціях затримали 24 активістів, яких невдовзі випустили.
- Після гарячих сутичок активісти оголосили безстрокову акцію і закликали приходити 27 лютого о 12:00 до Офісу Президента.
Коротко про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу