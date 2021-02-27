Протести на підтримку Стерненка почалися в усій Україні: фото, відео

27 лютого 2021 , 13:23
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Джерело:

24 канал

В Україні у суботу 27 лютого люди знову вийшли на акції на підтримку засудженого Сергія Стерненка. Акції відбуваються у Києві біля Офісу Президента, а також в інших містах України.

Після гарячих протистоянь із силовиками на Банковій, що закінчилися і затриманнями, і постраждалими, активісти оголосили безстрокові акції протесту. І закликали знову виходити на вулиці міст 27 лютого.

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Акції на підтримку Стерненка 27 лютого

Що відбувається у Києві

  • Наймасовіша і найорганізованіша акція відбувається у Києві на Банковій поблизу Офісу Президента. Саме у цю точку активісти скликали зібратися усіх, хто може долучитися до мітингу. Йдеться зокрема і про доїзди з інших міст.

Протест на підтримку Стерненку на Банковій / Фото Анни Брикової для 24 каналу

  • Однак станом на 13 годину прохід на територію Офісу Президента вільний. Там зібралося понад три тисячі людей.
  • Після короткого мітингу протестувальники організованою колонією пішли вулицею Різницькою. Вона веде до будівлі Офісу генпрокурора. Протестувальники запалили фаєри.


Фаєри на акції в підтримку Стерненка / Фото Андрія Костюка для 24 каналу

Акції на підтримку Стерненка у прямому ефірі – дивіться відео

Які вимоги протестувальників?

  • Негайно звільнити Сергія Стерненка та інших політв'язнів.
  • Оновити судову систему, а саме перезапустити Вищу раду правосуддя. Нових членів цих органів мають набрати за допомогою чесного конкурсі.

Акція під СІЗО в Одесі, де сидить Стерненко

В Одесі активісти цього дня зібралися на Люстдорфській дорозі, біля СІЗО. Саме тут Сергій Стерненко перебуває під вартою.

Акція під одеським СІЗО, де тримають Стерненка

Наголосимо. Наразі Стерненко перебуває в одеському СІЗО: для нього обрали такий запобіжний захід перед тим, як вступить у дію реальний термін ув'язнення. Його адвокати подаватимуть апеляцію як на сам вирок, так і на запобіжний захід. Однак за процесуальними особливостями, це не може статися раніше ніж 23 березня.


Акція на підтримку Стерненка під одеським СІЗО / Фото з телеграм-каналу STERNENKO


Протестувальники запалили під СІЗО фаєри / Фото з телеграм-каналу STERNENKO

Мітинги в інших містах

  • Нечисленний захід провели в Кропивницькому. Як повідомляє "Суспільне", там зібралися близько 20 осіб.


Люди прийшли підтримати Стерненка на площу Героїв Майдану / Фото 24 каналу


Плакат про судову систему, яку раніше сам Зеленський назвав непридатною / Фото 24 каналу

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Вирок Стерненку і протести: найважливіше

  • Одеського активіста, ексочільника "Правого сектору" в області, Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі через справу про викрадення людини.
  • Йдеться про викрадення ексдепутата Комінтернівської райради на Одещині Сергія Щербіча. Стерненко начебто скоїв це, щоб заволодіти грошима Щербіча: сумою у розмірі 300 гривень.
  • Стерненко стверджує: Щербіч – це проросійський колаборант, що перебуває під тотальним контролем мера Одеси Геннадія Труханова, а уся справа – політично змотивована. Ба більше, заснована лише на свідченнях самого Щербіча.
  • У вечір 23 лютого, коли оголосили вирок, по всій Україні зібралися масові мітинги в його підтримку.
  • Одна з маймасовіших акцій відбулася у Києві. Протест переріс у сутичку із правоохоронцями: мітингарі кидали в них пляшки, фаєри і димовухи. Ті відбивалися щитами і сльозогінним газом. Загалом постраждали 27 силовиків і 10 активістів.
  • Окрім того, ввечері 23 лютого на акціях затримали 24 активістів, яких невдовзі випустили.
  • Після гарячих сутичок активісти оголосили безстрокову акцію і закликали приходити 27 лютого о 12:00 до Офісу Президента.


Коротко про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу