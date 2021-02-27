В Україні у суботу 27 лютого люди знову вийшли на акції на підтримку засудженого Сергія Стерненка. Акції відбуваються у Києві біля Офісу Президента, а також в інших містах України.

Після гарячих протистоянь із силовиками на Банковій, що закінчилися і затриманнями, і постраждалими, активісти оголосили безстрокові акції протесту. І закликали знову виходити на вулиці міст 27 лютого.

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Акції на підтримку Стерненка 27 лютого

Що відбувається у Києві

Наймасовіша і найорганізованіша акція відбувається у Києві на Банковій поблизу Офісу Президента. Саме у цю точку активісти скликали зібратися усіх, хто може долучитися до мітингу. Йдеться зокрема і про доїзди з інших міст.

Протест на підтримку Стерненку на Банковій / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Очікувано, що самого ранку у центр Києва почали підтягувати правоохоронців. У деяких водіїй в центрі вибірково перевіряли документи.

Однак станом на 13 годину прохід на територію Офісу Президента вільний. Там зібралося понад тисячу людей.

Після короткого мітингу протестувальники організованою колонією пішли вулицею Різницькою. Вона веде до будівлі Офісу генпрокурора. Протестувальники запалили фаєри.



Фаєри на акції в підтримку Стерненка / Фото Андрія Костюка для 24 каналу

Акції на підтримку Стерненка у прямому ефірі – дивіться відео

Які вимоги протестувальників?

Негайно звільнити Сергія Стерненка та інших політв'язнів.

Оновити судову систему, а саме перезапустити Вищу раду правосуддя. Нових членів цих органів мають набрати за допомогою чесного конкурсі.

Акція під СІЗО в Одесі, де сидить Стерненко

В Одесі активісти цього дня зібралися на Люстдорфській дорозі, біля СІЗО. Саме тут Сергій Стерненко перебуває під вартою.

Акція під одеським СІЗО, де тримають Стерненка

Наголосимо. Наразі Стерненко перебуває в одеському СІЗО: для нього обрали такий запобіжний захід перед тим, як вступить у дію реальний термін ув'язнення. Його адвокати подаватимуть апеляцію як на сам вирок, так і на запобіжний захід. Однак за процесуальними особливостями, це не може статися раніше ніж 23 березня.



Акція на підтримку Стерненка під одеським СІЗО / Фото з телеграм-каналу STERNENKO



Протестувальники запалили під СІЗО фаєри / Фото з телеграм-каналу STERNENKO



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Вирок Стерненку і протести: найважливіше

Одеського активіста, ексочільника "Правого сектору" в області, Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі через справу про викрадення людини.

Йдеться про викрадення ексдепутата Комінтернівської райради на Одещині Сергія Щербіча. Стерненко начебто скоїв це, щоб заволодіти грошима Щербіча: сумою у розмірі 300 гривень.

Стерненко стверджує: Щербіч – це проросійський колаборант, що перебуває під тотальним контролем мера Одеси Геннадія Труханова, а уся справа – політично змотивована. Ба більше, заснована лише на свідченнях самого Щербіча.

У вечір 23 лютого, коли оголосили вирок, по всій Україні зібралися масові мітинги в його підтримку.

Одна з маймасовіших акцій відбулася у Києві. Протест переріс у сутичку із правоохоронцями: мітингарі кидали в них пляшки, фаєри і димовухи. Ті відбивалися щитами і сльозогінним газом. Загалом постраждали 27 силовиків і 10 активістів.

Окрім того, ввечері 23 лютого на акціях затримали 24 активістів, яких невдовзі випустили.

Після гарячих сутичок активісти оголосили безстрокову акцію і закликали приходити 27 лютого о 12:00 до Офісу Президента.



Коротко про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу